Tausende Unterschriften gesammelt

In zahlreichen Gemeinden kam es im Dezember und Jänner zu einer Briefaktion. Dabei wurde ein nahezu inhaltsgleiches Schreiben an Haushalte oder über andere Kanäle, etwa via WhatsApp, verteilt. Ziel war es, Unterschriften von Menschen zu sammeln, die mit der aktuellen Corona-Politik nicht einverstanden sind. Zen trale Elemente der an die Bürgermeister gerichteten Briefe: Das Ersuchen um: 1. Ein Ende der Spaltung. 2. Toleranz gegenüber anderen. 3. Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit. Und 4. Das Zurückgewinnen des politischen Vertrauens. Man bitte den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin, die Sorgen ernstzunehmen und diese im Rahmen der Möglichkeiten zu vertreten. Insgesamt sammelte man in jeder Kommune, in der die Aktion lief, oft mehrere hundert Unterschriften (siehe Infobox). An der Aktion beteiligte sich zum Beispiel Unternehmer Thomas Knapp aus Ybbsitz.

„Mit Impfpflicht können viele nicht mit“

„Bei uns in Ybbsitz, aber auch in zahlreichen anderen Gemeinden, spüren viele, dass sich eine Spaltung auftut. Ich bin absolut kein Impfgegner, aber mit der Impfpflicht können viele nicht mit. Auch der letzte Lockdown für Ungeimpfte und kurz auch für Geimpfte hat dafür gesorgt, dass sich eine große Zahl an Menschen diskriminiert fühlt. Unserem Empfinden nach wäre es sinnvoll, wenn sich die hohe Politik nicht nur auf die Impfung verlässt und Schritte für ein Ende der Spaltung setzt“, erklärt er. Immerhin könnten ja auch Geimpfte das Virus übertragen.

Mit dem neutral und positiv formulierten Schreiben wollte man niemanden in den Rücken fallen. „Wir wollten aufzeigen, wie viele Menschen sich mit dem Spaltungsthema schwertun und das transparent machen.

Es haben ja auch viele geimpfte Personen den Brief unterschrieben“, führt Knapp aus. Es hätte jedoch auch jene gegeben, die aus Angst vor negativen Auswirkungen nicht unterschreiben wollten.

Enttäuschend sei, dass die Impfpflicht dennoch, auch trotz der österreichweit 180.000 beim Parlament eingebrachten Einwände, „durchgepeitscht“ wurde. „Leider spürt man anscheinend auch die paar tausend Briefe nicht. Aber vielen hat es gutgetan zu wissen, dass man mit der Situation nicht alleine ist“, erklärte Knapp stellvertretend für viele weitere Unterzeichner und bedankte sich für die Unterstützung.

