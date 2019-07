Bei der zweiten Auflage von „Bring your chair“ trafen am Samstagnachmittag erneut zahlreiche Besucher am Hohen Markt in Waidhofen ein, um in gemütlichem Rahmen Gegrilltes zu genießen und ihre selbst mitgebrachten Sessel zu präsentieren. Die RockaRollics sorgten mit schnellen Beats für beste Sommerstimmung. Als Gastmusiker konnte das Quartett Tata Asatiani-Aigner alias Filia Solis, Rene Hümer und Peter Krakauer begrüßen.

Highlight des Nachmittags war die Prämierung des kreativsten Stuhls. Platz drei ging an Armin Bahr für einen Wohnzimmersessel aus Leder, Platz zwei holte Walter Guntendorfer mit dem Sessel von Regisseur Otto Retzer. Den kreativsten Stuhl, den „Wrap Chair“, brachten Petra und Waldemar Kaßberger mit auf den Hohen Markt.