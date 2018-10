Zweieinhalb Monate konnte Luchsweibchen Cleo seine Freiheit am Waidhofner Hausberg genießen. Am vergangenen Samstag war Schluss damit. Da gelang es am späten Nachmittag, die Ende Juli aus dem Tierpark Buchenberg ausgebüxte Raubkatze wieder einzufangen.

Durch Innenhof einer Wohnhausanlage spaziert

Nachdem das Luchsweibchen zuletzt Mitte September seelenruhig durch den Innenhof einer Wohnhausanlage im Vogelsang spaziert war, blieben weitere Sichtungen aus. Bis vergangenen Donnerstag – da wurde das Luchsweibchen bei Holzarbeiten im Bereich des Bauernhauses Obergrasberg wieder gesehen. Der städtische Jagdverwalter wurde informiert. Bei der Nachschau fand er in dem Bereich ein vom Luchs gerissenes Reh.

Ein Expertenteam, bestehend aus Tierärzten, Stadtförster, dem städtischen Jagdverwalter und Ausgehjägern, wurde seitens der Stadt zu einer Suchaktion ausgeschickt. Man erwartete, dass das Luchsweibchen zum Fressen zu dem gerissenen Reh zurückkehren würde und beließ den Rehkadaver an der Fundstelle. Am Samstag gegen 17 Uhr ging der Plan auf: Der Luchs kehrte zu seiner Beute zurück und es gelang, das Tier mit einem Betäubungsgewehr zu narkotisieren.

Luchsweibchen Cleo konnte am Samstag nun eingefangen werden. Ihr Junges befindet sich noch immer in freier Wildbahn. | privat

Während der Narkose wurde die Luchsmutter von den Tierärzten überwacht, mit einer Infusion versorgt und in einer Transportbox untergebracht. Nachdem das Tier aufgewacht und sichergestellt worden war, dass es wohlauf ist, wurde es dem Tierpark Haag übergeben, wo es nun vorübergehend untergebracht ist. Nach einer dauerhaften Lösung wird noch gesucht. Noch in freier Wildbahn ist derzeit jedoch das Luchsjunge. Es wurde zuletzt vor über einem Monat auf einer Wildkamera gesichtet.

„Wir hoffen, dass es ebenfalls zu dem gerissenen Reh zurückkehrt, um es dort dann ebenfalls einfangen zu können“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. Auch die Suche mit Wildkameras und Lebendfangfallen geht unvermindert weiter. Die Bevölkerung wird weiterhin ersucht, Sichtungen an Stadtförster Georg Brenn zu melden.

Luchsjunges alleine nicht überlebensfähig

Das etwa fünf Monate alte Luchsjunge sei alleine noch nicht überlebensfähig, sagt Luchsexperte Felix Knauer vom Institut für Wildtierkunde der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Man müsse nun alles daran setzen, das Jungtier noch vor dem Winter einzufangen. Der Luchsexperte ist aber zuversichtlich, dass das Tier demnächst auf Futtersuche in eine der aufgestellten Lebendfangfallen tappt. Da laut Experten vom Jungtier keine Gefahr ausgeht, werden die Warnhinweise, die von einer Begehung des Buchenbergs abraten, entfernt.

Am vergangenen Wochenende gelang es das entlaufene Luchsweibchen einzufangen. Es wurde in den Haager Tierpark gebracht, wo es eine vorübergehende Bleibe gefunden hat. | Herbert Stoschek

Wie es mit dem Tierpark am Buchenberg nun weitergeht, soll sich in den nächsten Wochen entscheiden. Am Donnerstag wurde die Gehegeanlage von der NÖ Landesregierung auf ihre Ausbruchssicherheit überprüft. Die Stadt Waidhofen hatte dies angefordert. „Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, sagt Stadtchef Krammer. „Schließlich gibt es im Tierpark auch Wölfe. Da muss die Ausbruchssicherheit gewährleistet sein.“

Seitens der Stadt wartet man nun den Bericht des Landes ab. Der Stadtchef präferiert jedoch ganz klar, künftig keine Raubtiere wie Luchse und Wölfe mehr am Buchenberg zu halten. „Wir werden uns jetzt einmal die Fakten ansehen und uns dann mit Tierparkleiter Andreas Plachy zusammensetzen, um über die Zukunft des Wildparks zu sprechen“, sagt Krammer. „Ich bin für ein alternatives, sanftes Konzept, das wieder mit dem Naturpark im Einklang steht.“