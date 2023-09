Buch über historische Riemenbalkendecken in Ybbsitz wurde präsentiert

Alfred Lichtenschopf, als Hauptverfasser, erläuterte in seiner erfrischenden Art die Herangehensweise bei der Erhebung der historischen Holzbalkendecken im gesamten Gemeindegebiet und dankte allen, die ihn dabei unterstützten und das Buch möglich machten. Weiters informierte er über Datierungen und die Bedeutung der Zeichen an den Rüstbäumen sowie über Rosettenformen und Muster in alter Kerbschnitzkunst.

Universitätsporfessor Wolfgang Neuber informierte als Mitverfasser über die von ihm wissenschaftlich erforschten Besonderheiten wie Inschriften und Spruchweisheiten aus dem Mittelalter. Äußerst interessant war der Hinweis auf die Inschriften am Rüstbalken der Decke im ehemaligen Gasthaus „Zum Kronprinz Rudolf“ aus der Lutherbibel.

Bürgermeister Gerhard Lueger dankte dem Verein für seine gute und wertvolle Arbeit durch die Herausgabe dieses Buches und den beiden Verfassern für die für Ybbsitz und die Hausbesitzer so wertvolle inhaltliche Arbeit.

„Wir, der Verein für die Geschichte von Ybbsitz, möchten durch die Herausgabe dieses Buches die Bedeutung der noch erhaltenen Riemenbalkendecken wieder bewusst machen und das Wissen darüber erhalten und weitergeben“, sagt Josef Hofmarcher als Vereinsvorsitzender und bittet um Unterstützung durch Kauf des präsentierten Buches. Erhältlich ist es im FeRRUM Ybbsitz.