Tafelspitz & Himbeerbrause: Waidhofnerin schrieb Kochbuch

Die Autorin, 1951 in Steyr geboren und aufgewachsen, schildert auf humorvolle, aber auch sozialkritische Weise Anekdoten und Episoden aus ihrem Leben – von den frühen 1950er-Jahren bis heute. Erinnerungen an die Kindheit im Haus in Steyr, in dem Franz Schubert sein berühmtes Forellenquintett komponiert hatte, die Schulzeit in Volksschule und Bundesrealgymnasium, die Abenteuer der Kindheit. Hofmayer macht ihre persönliche Geschichte, aber auch die der Stadt Steyr lebendig. Am Donnerstag, 9. November, präsentiert sie ab 19 Uhr das Buch im Stadtmuseum Steyr.

Ihre Geschichten sind garniert mit 70 Lieblingsrezepten, die immer wieder auf den Tisch kommen – zur Freude von Familie und Freunden: Tafelspitz, Linsensuppe, Brote, Torten, Strudel, Kekse und vieles mehr.

Hofmayer gibt an diesem Abend unterhaltsame Einblicke in das Koch-und Lesebuch, welches mit vielen persönlichen, regionalhistorisch wertvollen Fotos aufwartet. Musikalisch umrahmt wird die Lesung von Adrian Richter am Cello sowie Ulrich Hofmayer am Klavier. Die Musiker spielen Werke von Schubert, Liszt, Schumann und Béla Bartók.

Zur Autorin:

Geboren ist sie in Steyr. Nach acht Jahren BRG Steyr absolvierte sie die Ausbildung zur Lehrerin in Linz. Hofmayer unterrichtete von 1975 bis 2013 als Lehrerin an der Sonderschule Waidhofen und an der Mittelschule Ybbsitz. Seit 2013 ist sie im Ruhestand. Sie ist Mutter eines Sohnes. Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes lebte sie knapp dreißig Jahre mit dem international renommierten Komponisten und Dirigenten Peter Richter de Rangenier (1930–2021) in Waidhofen. Ihr Haus war stets ein Zentrum der Gastfreundschaft, Kulinarik und Musik. Die begeisterte Geigenspielerin wirkte musikalisch von klein auf in zahlreichen Chören und Orchestern. Ihre Leidenschaft gilt nach wie vor dem Kochen. Zu ihren weiteren Hobbys zählen Reisen, Schwimmen, der Garten und kreatives Schaffen.

Zum Buch:

„Tafelspitz und Himbeerbraus. Ein kulinarischer Streifzug durch das Leben von Wilma Hofmayer mit 70 Rezepten.“ Erschienen ist das Buch im Steyrer Verlag Ennsthaler (ISBN 978-3-7095-0161-0). Das Buch kostet 25 Euro.