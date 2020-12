Wie in den anderen Ybbstal-Gemeinden führten auch in Ybbsitz am 15. Dezember Nachtragsvoranschlag 2020 und Budget 2021 zu Sorgenfalten auf den Stirnen von Bürgermeister und Gemeinderäten.

„Die Coronakrise hat Einnahmenausfälle bei Bundesertragsanteilen und Kommunalsteuer mit sich gebracht“, erläutert Bürgermeister Gerhard Lueger. So sind die Ertragsanteile um 200.000 Euro von 2,7 auf 2,5 Millionen Euro gesunken, die Kommunalsteuer brachte statt prognostizierter 1,2 Millionen nur 1,1 Millionen Euro ein, ein Minus von weiteren 100.000 Euro.

Lueger: „Wir müssen davon ausgehen, dass wir statt 200.000 Euro Überschuss nun einen Abgang von 200.000 Euro bilanzieren müssen.“ Ähnlich ernst stellt sich die Situation für 2021 dar. Die Gemeinde rechnet mit Haushaltseinnahmen von 6,082 Millionen Euro gegenüber Ausgaben von 6,287 Millionen Euro. Erneut werden 204.800 Euro Abgang prognostiziert. Bei den Investitionen der Gemeinde sind 2,190 Millionen Euro vorgesehen. Als größte Brocken schlagen sich der Hochwasserschutz Prolling mit geplanten 625.000 Euro, der Radweg von Schütt bis Steinmühl (355.000 Euro) und die Sanierung des Hochbehälters Prochenberg sowie die Aufschließung der Fuchsluger-Gründe (in Summe 230.000 Euro) zu Buche.

Als Anzahlung für ein neues Feuerwehrauto sind 150.000 Euro im Voranschlag 2021 vorgesehen, der Kanalbau unter anderem zu den Fuchsluger-Gründen verschlingt 85.000 Euro. 200.000 Euro werden in die letzte Phase des Breitbandausbaus investiert, im Straßenbau fallen 95.000 Euro an.

„Die finanzielle Situation ist durch die Coronakrise angespannt.“ Bürgermeister Gerhard Lueger

Günstig ist die Entwicklung des Schuldenstandes. Die Außenstände können 2021 von 11,176 Millionen Euro um 200.000 Euro auf 10,981 Millionen Euro reduziert werden. Die Gebührenhaushalte für Kanal und Wasser sind weiterhin kostendeckend.

„Die finanzielle Situation ist durch die Coronakrise angespannt und schwierig. Unter diesen Voraussetzungen sind Abgänge in den Haushalten nicht zu vermeiden“, sagt Lueger. Dass auch 2021 weiter in Hochwasserschutz, Radweg, Baugrundaufschließung, Wasserversorgung, Kanal und Glasfaserausbau investiert wird, daran führe laut Lueger kein Weg vorbei. „Die Betriebe brauchen die öffentliche Hand als Auftraggeber, und die Betriebe zu unterstützen war noch nie so wichtig wie gerade in dieser schwierigen Zeit“, sagt der Bürgermeister. Die Radwege hätten sich gerade im abgelaufenen Jahr als Erfolgsmodell bewiesen. „Der Breitbandausbau muss auf die verbleibenden 140 Haushalte endausgebaut werden, um Ybbsitz zukunftsfit zu machen“, sagt Lueger.

Sowohl der Nachtragsvoranschlag 2020, als auch der Voranschlag für das kommende Jahr 2021 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2025 wurden einstimmig beschlossen.