Am Montag der Vorwoche beschloss der Gemeinderat der Marktgemeinde Sonntagberg einstimmig das Budget für 2021. „Aufgrund der aktuellen Covid-Situation war die Erstellung des Budgets eine Herausforderung“, sagt Bürgermeister Thomas Raidl (ÖVP).

Bevor der Voranschlag für das kommende Jahr jedoch zur Abstimmung gelangte, wurde noch der 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2020 beschlossen. Hier hat man in Sonntagberg gegenüber dem Voranschlag 2020 Einbußen von 475.000 Euro bei den Ertragsanteilen und 215.000 Euro bei der Kommunalsteuer zu verbuchen. „Wir haben hier in Summe Mindereinnahmen von rund 700.000 Euro“, hält Raidl fest. „Mit einer gewissen Unterstützung des Landes NÖ und Mitteln aus der Kommunalmilliarde des Bundes können diese etwas kompensiert werden.“

„Wir haben eine Kluft im Haushalt, die uns zurückwirft und die wir durch außerordentliche Zuweisungen kompensieren wollen.“ Bürgermeister Thomas Raidl

Im Budget für das kommende Jahr geht man nun alleine bei den Ertragsanteilen von Mindereinnahmen von rund 458.000 Euro aus. Dazu kommen Mehrausgaben bei der NÖKAS- und Sozialhilfeumlage sowie beim Berufsschulerhaltungsbeitrag für Lehrlinge. „Wir haben hier eine Kluft im Haushalt, die uns zurückwirft und die wir durch außerordentliche Zuweisungen kompensieren wollen“, sagt der Bürgermeister. „Wir werden aber weiterhin mit allen Geldern sehr sorgsam umgehen, um die finanzielle Lage der Gemeinde stabil zu halten.“

Trotz der schwierigen Finanzsituation hat man in Sonntagberg 2021 einige größere Investitionen zu stemmen. Der Fokus liegt auf dem Glasfaserausbau, in den im ersten Ausbaugebiet 200.000 Euro investiert werden, und auf dem Straßenbau. So schlägt etwa die Ausfinanzierung der Straßengestaltung in der Siedlung Gerstlöd in Böhlerwerk mit 400.000 Euro zu Buche.

Investiert wird auch in die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung. Im Bereich Leopold-Weber-Straße in Böhlerwerk werden 140.000 Euro investiert. Um 327.000 Euro wird eine neue Transportleitung vom Hochbehälter Rosenau zum Hochbehälter Wagenreith gelegt und eine alte Wasserleitung in diesem Bereich erneuert.

500.000 Euro fließen in den zweiten Bauabschnitt der Sanierung der Mittelschule Rosenau. Für die Ortsentwicklung in Rosenau werden 100.000 Euro aufgewendet. Mit 50.000 Euro werden Spielplätze attraktiviert. 350.000 Euro fließen in die Umfeldgestaltung bei der Basilika Sonntagberg. „Wir werden bei den Investitionen 2021 prioritätenmäßig vorgehen“, hält der Bürgermeister fest. „Geplant ist, auch im Jahr 2021 Schulden abzubauen.“ Eine Reduktion des Schuldenstandes um 500.000 bis 750.000 Euro ist vorgesehen.

„Auch wenn uns das Coronavirus noch länger begleiten wird, bin ich doch zuversichtlich“, sagt Raidl. „Es muss uns bewusst sein, dass es eine Zukunft gibt. Deshalb benötigen wir nun eine pragmatische Zuversicht, um diese und andere besondere Herausforderungen in der Zukunft zu bewältigen.“

Immobiliengesellschaft SIVG gut aufgestellt

Weiters auf der Tagesordnung des Gemeinderats stand am Montag der Vorwoche der Jahresabschluss der gemeindeeigenen Immobiliengesellschaft SIVG für das Jahr 2019. Der zuständige geschäftsführende Gemeinderat Nikolaus Stöckl berichtete, dass man die Eigenkapitalquote auf 16 Prozent erhöhen habe können, während die fiktive Schuldentilgungsdauer aktuell 14,6 Jahre betrage. „Erstmals konnten wir alle geforderten Parameter erreichen, die Gesellschaft steht wirtschaftlich gut da“, freut sich Bürgermeister Raidl.

Für die neue Wassertransportleitung zwischen den Hochbehältern Wagenreith und Rosenau wurden in der Sitzung die Gelder freigegeben. Im Zuge des Leitungsbaus wird auch gleich eine Lichtwellenleiterleerverrohrung mitverlegt. Das ist auch bei der neuen Wasserversorgung, welche die neu gegründete Wassergenossenschaft Nöchling im ländlichen Raum errichtet, der Fall. Für Grabungsarbeiten gab der Gemeinderat hier 37.000 Euro frei.