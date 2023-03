Hollensteiner Kinder planten ihren Spielplatz

Das Hochwasserschutzprojekt an der Ybbs in Kleinhollenstein geht in die finale Phase. In den nächsten zwei, drei Monaten soll es abgeschlossen werden.

Bis dahin soll auch der neue Spielplatz für die Langfeld-Siedlung dort fertig sein. Entstehen wird er auf einem Grundstück, das die Gemeinde im Zuge des Hochwasserschutzprojektes übernommen hat. „In der Langfeld-Siedlung gibt es viele Familien mit Kindern, es war deshalb naheliegend, das Grundstück derart zu nutzen“, sagt Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer.

Vom Sandkasten über eine Kletterwand bis zum Grillplatz reichte die Wunschliste. Foto: Gemeinde Hollenstein

Damit der neue Spielplatz aber auch tatsächlich den Vorstellungen der Kinder entspricht, lud die Ortschefin diese kürzlich gemeinsam mit ihren Eltern zu einer Arbeitssitzung ins Rathaus. Dort brachten sich die Kinder in die Planung des neuen Spielplatzes ein, indem sie ihren jeweiligen Wunschspielplatz aufzeichneten. „Es war ein sehr konstruktiver Termin“, sagt die Bürgermeisterin. „Auch, wenn wir nicht allen Wünschen nachkommen können, so bin ich mir doch sicher, dass hier ein sehr schöner Spielplatz mit Rutsche, Spielturm und Sandkiste entsteht, der gut angenommen werden wird.“ Auch die Ybbs will man in die Gestaltung des Areals integrieren.

