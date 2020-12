Um mehr Strom aus Sonnenenergie zu erzeugen, unterstützt die EVN Gemeinden bei der Verwendung ungenutzter Dachflächen für Photovoltaikanlagen. Die Gemeindebürger sollen dabei eingebunden werden, indem sie Module von PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden erwerben können und damit Geld verdienen.

Weitere Anlage auf MS-Dach geplant

Die Marktgemeinde Sonntagberg realisierte ein derartiges Projekt in Kooperation mit der EVN auf dem Dach des Altstoffsammelzentrums in Hilm. Rund 64.000 kWh Strom werden aus dieser PV-Anlage jährlich erzeugt. Damit können etwa 20 Haushalte versorgt und 22 Tonnen CO2 eingespart werden. Das Interesse der Gemeindebürger an einer Beteiligung an dem Projekt war bereits bei der Vorstellung im Oktober groß. Alle 180 Module der PV-Anlage wurden vergeben.

Für das nächste Jahr ist angedacht, auch die Mittelschule mit einer großen Photovoltaikanlage auszustatten. Auch hier soll ein Bürgerbeteiligungsmodell umgesetzt werden.

„Wir möchten als Gemeinde unseren Beitrag leisten, die Klimaziele zu erreichen“, sagt Bürgermeister Thomas Raidl. „Mithilfe des Bürgerbeteiligungsmodells der EVN können wir unseren Bürgern ein attraktives und grünes Investment bieten, von dem alle Seiten profitieren. Eine echte Win-win-Situation.“

Mit dem Bürgerbeteiligungsmodell wolle man in Niederösterreich als kompetenter und zuverlässiger Partner einen wertvollen Beitrag zu den ambitionierten Klimazielen des Landes leisten, erklärt EVN-Energieberater Ronald Kahri. „Unsere Gemeinden haben noch genügend Dachflächen, die für PV-Anlagen infrage kommen. Damit haben die Gemeinden die Möglichkeit, ihren Bürgern ein ökologisches und nachhaltiges Investment zu bieten und dabei aktiv an der Erreichung der Klimaziele mitzuwirken.“