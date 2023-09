Ybbsitzer Ortschef Lueger: „Mehr Begrünung und weniger Beton“

NÖN: Die Gemeinde Ybbsitz ist gerade dabei, den Marktplatz ein wenig grüner zu gestalten. Was ist da vorgesehen?

Bürgermeister Gerhard Lueger: Ziel ist es, mehr Grün auf den Marktplatz zu bringen und die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Wir wollen eine Art Wohnzimmer am Marktplatz schaffen. Dafür haben wir neue Sitzmöbel aufgestellt und die ersten beiden Bäume gepflanzt. Das ist aber noch nicht alles. In den nächsten Jahren werden wir Schritt für Schritt kleinere Maßnahmen umsetzen – mehr Begrünung und weniger Beton.

Wie steht es um die Nahversorgung in der Gemeinde? Die Wirteproblematik wurde ja mittlerweile gelöst.

Lueger: Darüber sind wir auch sehr froh. Das Gasthaus zum Goldenen Hirschen ist wieder in Betrieb und läuft gut. Aber auch ansonsten sind wir nicht so schlecht aufgestellt. Wir haben einen Supermarkt, einen Fleischhauer, einen Bäcker und wieder eine Trafik. Es gibt kleinere Geschäfte, einen Baumarkt und eine Tankstelle. Auch wenn es bei anderen Handelsgeschäften am Land schwierig ist, diese zu halten, sehe ich die Grundversorgung so weit gesichert.

Gibt es schon eine Nachnutzung für das ehemalige Trafikgebäude am Marktplatz?

Lueger: Nein, aber es gibt ein paar Anfragen, die wir behandeln werden. Es handelt sich um eine sehr kleine Räumlichkeit, dementsprechend ist es schwer, da etwas zu platzieren. Vielleicht gibt es aber eine Nische, die man damit bespielen kann. In den nächsten Wochen werden wir schauen, was wir da schaffen.

Ein großes Thema ist nach wie vor der Hochwasserschutz in der Gemeinde. Wie ist da der Stand der Dinge?

Lueger: Beim Hochwasserschutz in der Prolling ist vor Kurzem der Baustart erfolgt. Hier entsteht ein Rückhaltebecken. Da wurde nun damit begonnen, die Landesstraße zu verlegen. Das wird bis ins Frühjahr 2024 dauern. Danach folgt der Damm. Innerhalb von drei Jahren soll dieses Projekt fertig sein. Damit erhalten wir eine gewisse Sicherheit für den Ortsbereich, auch wenn wir in den letzten Jahren keine Hochwasser hatten. Wenn man aber in den Süden Österreichs schaut und sieht, was dort zuletzt abgegangen ist, dann wissen wir, das kann auch uns treffen. Deswegen muss man immer dranbleiben und schauen, dass etwas weitergeht.

Wie weit ist der Hochwasserschutz an der Schwarzen Ois?

Lueger: Da sind wir bereits in der Planungsphase. Es gibt eine erste Projektstudie der Wasserbauabteilung des Landes NÖ, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigt. Das wird ein Riesenprojekt, dessen Umsetzung Jahre dauern wird.

Ist nach diesen beiden großen Projekten der Hochwasserschutz in Ybbsitz erledigt?

Lueger: Es gibt auch noch die Strecke des Prollingbachs vom Nothberg bis zur Mündung in die Schwarze Ois, die ebenfalls ausgebaut wird. Zuallererst ist es aber mal wichtig, den Rückhalt des Wassers zu schaffen.

Im Frühjahr wurde das neue Radwegteilstück zwischen Gstadt und Steinmühle eröffnet. Kommen nun mehr Radfahrer in den Ort?

Lueger: Die neue Anbindung nach Waidhofen wird super angenommen. Da sind nun viele unterwegs, die auch nach Ybbsitz kommen. Unsere Tourismusbetriebe merken das auch. Die neue Radverbindung ist aber nicht nur für den Tourismus, sondern auch für die Alltagsradfahrer wichtig. Man kommt nun sehr schnell und sicher in das neue Betriebsgebiet in Kreilhof und nach Waidhofen.

Ein kleines Stück Radweg ist hier aber noch offen.

Lueger: Genau, die letzten 300, 400 Meter von der Zufahrt zur Firma Schaufler bis zum Feuerwehrhaus sollen auch auf der Bahntrasse geführt werden. Dadurch ist man sicherer und schneller unterwegs. Die Planungen laufen bereits.

Welche Pläne hat man für das ehemalige Bahnhofsgelände?

Lueger: Es ist angedacht, den Bahnhofsvorplatz neu zu situieren. Im Bereich der Rampe sollen Bäume gepflanzt und Sitzmöbel aufgestellt werden, um diesen Bereich einladend zu machen. Das haben wir heuer noch vor.

Und welcher Nutzung soll das Gebäude selbst zugeführt werden?

Lueger: Derzeit ist im Bahnhofsgebäude die Mittelschule mit einem Repair-Store eingemietet. Das öffentliche WC ist auch dort und eine Lagerstätte ist auch drinnen. Konkrete Nutzungsüberlegungen haben wir noch nicht. Das ist ein größeres Projekt, für das uns noch die finanziellen Mittel fehlen.

Nochmal zurück zum Radweg: Es gibt eine Initiative, die einen Radweg von Ybbsitz nach Maria Seesal fordert. Hat man hier etwas angedacht?

Lueger: Das Thema gibt es schon seit Jahrzehnten und ich hätte da auch schon gerne längst einen Radweg. Es gibt auch bereits Pläne für einen rund zwei Kilometer langen Radweg rechts von der Straße vom Ortszentrum bis zum Wieser Kreuz. Die Schwierigkeit ist aber, dass man auf dieser Strecke auf viele private Grundeigentümer angewiesen ist. Auf den Grundstücken der Gemeinde, wie auf der Pulverwiese oder beim Rückbau des Ginzler-Wehrs bei der Firma saso, wird ein Radweg schon mitgeplant und auch ausgefertigt. Aber dort, wo die Grundstücke privat sind, gibt es noch kein Verhandlungsergebnis. Außerdem gibt es zwei Engstellen, die ebenfalls schwierig zu lösen sind.

Wie weit ist man bei der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED?

Lueger: Es handelt sich um rund 400 Lichtpunkte, die wir bis 2024 umstellen wollen. Dafür werden wir Fördermittel des Landes und des Bundes in Anspruch nehmen. Ab 22/23 Uhr soll zudem die Lichtleistung auf 50 Prozent abgesenkt werden, damit man Energie spart, wo man sie nicht braucht.

Energiesparen ist derzeit ja ein großes Thema. Gibt es hier seitens der Gemeinde neue Projekte?

Lueger: Wir sind hier mit unseren Photovoltaik-Anlagen und unserem Wasserkraftwerk Am Wöhr nicht schlecht aufgestellt. Zwei Drittel unseres Stromverbrauchs, den wir als Gemeinde brauchen, decken wir damit ab. Natürlich gäbe es Flächen, wo man noch Photovoltaik anbringen könnte, wie etwa bei der Mittelschule. Auf die grüne Wiese wollen wir derzeit aber nicht gehen. Bei unseren Dachflächen haben wir für PV-Anlagen aber schon viel ausgereizt, außer vielleicht das Volksschuldach. Hier steht aber in den nächsten Jahren eine Sanierung an. Wenn man das angeht, wird man das Dach auch dementsprechend bespielen.

Gibt es bereits eine Planung für die Volksschulsanierung?

Lueger: Wir hätten schon begonnen, wenn nicht die Kindergartenoffensive gekommen wäre. Da müssen wir jetzt beim bestehenden Kindergarten dazubauen und von fünf auf sieben Gruppen erweitern. Auch eine Kleinkinderbetreuungseinrichtung werden wir mitplanen, damit wir da gleich vorbereitet sind. Durch diesen Ausbau verzögert sich aber die Sanierung der Volksschule jetzt leider um zwei Jahre.

Wie weit ist der Breitbandausbau in der Gemeinde?

Lueger: Phase eins des Projekts der Glasfaser Ybbstal GmbH ist fast zur Gänze abgeschlossen. Es gibt nur mehr wenige Liegenschaften, die wir hier erledigen müssen. Phase zwei ist teilweise auch schon gestartet. Hier haben wir noch rund 100 Liegenschaften, vor allem im ländlichen Bereich, die zu versorgen sind. Da werden wir in den Herbst hinein und spätestens im Frühjahr voll durchstarten. Das betrifft die Bereiche rund um den Maisberg, den Knieberg, den Hubberg und den Haselgraben.

Ein großes Bauprojekt wurde mit dem Ausbau der B 22 im Bereich der Getreidemühlen Reisinger heuer finalisiert. Ist da die Entschärfung des Riess-Berges auch noch ein Thema?

Lueger: Da ist die Landesstraßenverwaltung zuständig. Die Gemeinde würde sich den Ausbau dort wünschen, weil damit die letzte Engstelle beseitigt werden würde. Es gibt hier bereits Gespräche mit den Liegenschaftseigentümern und ich bin auch guter Dinge, dass wir da in den nächsten Jahren den Ausbau schaffen.

Wie wird der neue Skatepark angenommen?

Lueger: Der wird extrem gut angenommen, nicht nur von den Ybbsitzern, da kommen auch Leute extra her, um den zu nützen. Das ist wirklich eine tolle Investition, die die Jugend anspricht. Da haben wir auf das Richtige gesetzt.

Wie sieht es im Wohnbereich aus. Ist ein Wohnprojekt im Hafnerhaus noch ein Thema?

Lueger: Das steht noch immer. Es gab private Interessenten, die das Projekt vorantreiben wollten, derzeit sprechen die Preise aber dagegen. Man sieht auch, dass der Einfamilienhausbau komplett eingestürzt ist. Dafür hat der Verkauf von bestehenden Ein- oder Zweifamilienhäusern wieder etwas Fahrt aufgenommen. Wir haben wieder etwas Zuzug von Auswärtigen bekommen, die sich in Ybbsitz ein Haus gekauft haben.

Die zuletzt aufgeschlossenen Grundstücke in Steinmühle und Ederlehen sind bereits alle vergeben?

Lueger: Ederlehen ist komplett voll und in der Steinmühle ist nur mehr eine Bauparzelle frei.

Sind weitere Aufschließungen angedacht?

Lueger: Was möglich war in dem Bereich, haben wir gemacht. Die Bodenversiegelung ist aber mittlerweile ein Streitpunkt. Ich glaube, dass wir eher im Innenbereich den Raum verdichten sollten. Die Kosten bringen das ja auch mit sich, dass man eher darauf schaut zu verdichten, als neu aufzuschließen.

2025 stehen wieder Gemeinderatswahlen an. Werden Sie die ÖVP in Ybbsitz wieder in die Wahl führen?

Lueger: Ja, ich würde schon wieder gerne kandidieren. Natürlich obliegt es dem Parteivorstand der ÖVP, ob ich wieder antreten kann. Ich bin aber weiter motiviert und guter Dinge, diese Herausforderung annehmen zu können.