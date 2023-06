Gestaltungswille als zentrales Motiv für politisches Engagement

„Man kann in dieser Position vieles verwirklichen, gestalten und Gutes für die Bevölkerung tun“, meint Hollensteins Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer. Die geplante soziale Absicherung für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ist für sie eine wichtige und überfällige Errungenschaft: „Das ist wirklich ein 'Must-have', das sein musste, auch wenn man es mit anderen Berufsgruppen vergleicht.“ Ihre eigene Erfahrung als berufstätige Mutter konnte die Bürgermeisterin nutzen, um in ihrer Gemeinde Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit zu leisten, was die Wichtigkeit von Kinderbetreuungseinrichtungen angeht. „Soziale Themen wie etwa die Kleinstkindbetreuung und die Nachmittagsbetreuung waren für mich immer wichtig, weil das auch viele andere Frauen brauchen“, meint Zebenholzer. Für die Zukunft würde sich Zebenholzer wünschen, dass das Bewusstsein für die Rolle der Kommunalpolitik in der Bevölkerung wieder steigt: „Leider wird die Bereitschaft, so ein Amt anzunehmen, immer geringer. Es fehlt in der Gesellschaft an Bewusstsein dafür, wie wichtig diese Funktion ist und dass es auch jemanden braucht, der die Verantwortung übernimmt.“

Sein Gestaltungswille führte Werner Krammer, Bürgermeister der Stadt Waidhofen an der Ybbs, in die Politik, Foto: NÖN, Kössl

Der Waidhofner Bürgermeister Werner Krammer meint zu seinen Beweggründen, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren: „Irgendwann dachte ich mir, es ist zu wenig, nur zu jammern, man muss selber anpacken, um etwas zu verändern. Mein Gestaltungswille war auch der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin. Die politische Arbeit hat mich seit jeher begeistert, zuerst als Kultur- und Finanzstadtrat, und sie tut es noch heute.“ Im Laufe seiner Amtszeit merkte Krammer auch in der Bevölkerung einen zunehmenden Willen zur Mitgestaltung. „Bürgerinnen und Bürger sind bereit mitzugestalten, was aus meiner Sicht für eine Stadt sehr wichtig ist. Schließlich sind es die Bewohnerinnen und Bewohner, die die Stadt ausmachen“, meint der Bürgermeister. „Das ist nicht immer gleich und macht nicht jedes Projekt einfacher – aber es zeigt klar, dass sich die Menschen mit ihrem Lebensraum auseinandersetzen und das begrüße ich sehr.“

Gerhard Lueger, Bürgermeister der Marktgemeinde Ybbsitz, beschreibt sein Amt als ein sehr vielseitiges. Foto: NÖN

„Die Verantwortung ist groß und das Betätigungsfeld ist sehr vielseitig“, meint Gerhard Lueger, Bürgermeister von Ybbsitz. „Es gibt sehr viele Aufgabengebiete, wo man überall sattelfest sein sollte, das macht die Arbeit natürlich nicht leichter. Gerade für junge Menschen kann das schon eine Herausforderung sein, dass man sich mal in die ganze Materie einarbeitet. Das fordert einen schon mehr als 40 Stunden in der Woche.“ Zu seinen persönlichen Beweggründen, das Amt des Bürgermeisters anzustreben, meint Lueger: „Das hat sich im Laufe der Jahrzehnte so ergeben. Ich bin schon länger in der Politik, war 20 Jahre lang Gemeinderat und kannte mich mit der Materie schon aus. Wenn die Entscheidung dann fällt und man ausgewählt wird, stellt man sich dem Amt eben mit Würde und Begeisterung.“

Für Juliana Günther, Bürgermeisterin der Marktgemeinde Kematen, standen immer die Menschen im Vordergrund. Foto: NÖN

Juliana Günther, Bürgermeisterin von Kematen, meint zu den Voraussetzungen, die man für das Amt mitbringen sollte: „Man muss die Arbeit mit Freude machen und gerne mit Leuten zusammenkommen. Es muss einem auch klar sein, dass man auch an Wochenenden und Feiertagen für die Menschen da sein muss.“ Auch in Günthers Fall ging der Wahl zur Bürgermeisterin eine längere politische Karriere voraus. „Ich wurde 1990 für den Gemeinderat angesprochen, war 10 Jahre lang Vizebürgermeisterin und bin nun seit 18 Jahren Bürgermeisterin“, erinnert sich die Gemeindechefin. „Es war jedes Mal wieder eine Überwindung und ein Grübeln, ob ich das schaffe, die Freude an der Arbeit überwiegt aber! Für mich stand immer der Mensch im Vordergrund, nicht die Politik, und ich denke, das spüren die Kematnerinnen und Kematner auch.“ Was die Zukunft des Amtes betrifft, meint Günther: „Bei uns im Gemeinderat gibt es auf jeden Fall einige geeignete und interessierte Leute, ich würde mir aber wünschen, dass das Interesse allgemein steigt und dass auch mehr junge Menschen wieder bereit sind, so ein Amt anzunehmen und so für die Gemeinde da zu sein und sich einzusetzen.“