Josef Pöchhacker: Kleine Strukturen effizient nutzen

Als Bürgermeister der kleinsten Ybbstalgemeinde sieht sich Josef Pöchhacker mit einer besonderen Situation konfrontiert: „In so einer kleinen Gemeinde ist eine ganz andere Herangehensweise notwendig, weil auch die Strukturen so klein sind“, meint er. „Wir haben zwei Halbtagskräfte in der Verwaltung, da bleibt natürlich auch viel am Bürgermeister hängen. Ich bin aber mittlerweile zur Überzeugung gekommen, dass man solche kleinen Strukturen effizient nutzen kann. Ich persönlich sehe mich nicht als Politiker, sondern als Ansprechpartner der Bevölkerung, von der ich ja auch ein Teil bin.“

In der Gesellschaft konstatiert Pöchhacker eine gewisse Politikverdrossenheit und sieht hier auch die Medien in der Verantwortung. Für die Selbstständigkeit kleiner Gemeinden sei die Bereitschaft, Verantwortung in der Kommunalpolitik zu übernehmen, unabdingbar. „Es muss immer jemanden geben, der sich bereit erklärt, so ein Amt anzunehmen, sonst geben wir unsere Autonimität auf“, meint der Bürgermeister. „Da sind auch die Medien gefordert. Skandale verkaufen sich natürlich gut, aber es sollte auch positive Berichterstattung geben, damit sich auch weiterhin Leute bereit erklären, Verantwortung zu übernehmen. Sonst überlässt man letztendlich alles den Populisten.“