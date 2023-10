Anton Kasser: „Kein Interesse, riesigen Sprung zu machen“

NÖN: Allhartsberg hat in den letzten Jahren in die Trinkwasserversorgung investiert. Neue Hochbehälter wurden errichtet und eine Notversorgungsleitung nach Amstetten gebaut. Wann kann diese Leitung in Betrieb genommen werden?

Bürgermeister Anton Kasser: Wir sind gerade dabei, die Leitung zu desinfizieren und Druckproben zu machen. Ich hoffe, dass wir dann spätestens Ende Oktober startklar sind. Wir stehen ja gerade wieder vor der Situation, dass die Grundwasserstände massiv sinken. Bei der Firma Austria Juice, mit der wir dieses Projekt umgesetzt haben, wird es schon eng. Wir haben den Ausbau vor fünf Jahren gestartet und derzeit schaut es so aus, als hätten wir die 6,5 Millionen Euro punktgenau in die Hand genommen. Das ist natürlich erfreulich, andererseits ist es aber auch sehr bedenklich, wenn wir die Notversorgungsleitung schon brauchen.

Ein weiteres großes Projekt ist der Glasfaserausbau im ländlichen Raum. Welche Gebiete werden wann abgeschlossen?

Kasser: Wir starten jetzt mit der Glasfaserverlegung nach Hiesbach. Dafür haben wir noch einen Fördervertrag aus dem alten Förderprogramm. Da müssen wir bis März 2024 in Betrieb gehen. Das restliche Gemeindegebiet ist im Fördercall des Bundes enthalten, für den wir 20 Gemeinden zu einem Großprojekt zusammengefasst haben. Da werden wir in Allhartsberg nächstes Jahr starten. Die Planung steht und die Zustimmungserklärungen der Grundbesitzer haben wir im Wesentlichen auch. Wir sind also startklar. Ende 2024 sollen dann 95 Prozent der Gemeinde ausgebaut sein. Nur Kröllendorf ist noch kein Fördergebiet, weil die Versorgung gut ist. Wir werden dort aber in den nächsten Jahren einige alte Wasserleitungen tauschen müssen und im Zuge dessen Glasfaser mitverlegen.

Nach hinten geschoben wurde die Sanierung der L 92 Richtung Hiesbach. Warum?

Kasser: Die Sanierung des dritten Teils der Landesstraße bis Hiesbach plus Radweg-Errichtung wäre noch für heuer vorgesehen gewesen. Es gab dann aber gewisse Verzögerungen. So war etwa noch eine Wasserrechtsverhandlung notwendig, weil ein ganz kleiner Teil im Brunnenschutzgebiet liegt. Da wir dadurch dann mit dem Baubeginn in den November gekommen wären, habe ich es gemeinsam mit der Landesstraßenbauabteilung für sinnvoll erachtet, erst im Frühjahr zu starten.

Welche Radwege sind fertig und welche noch offen?

Kasser: Der Radweg von Kröllendorf bis Wallmersdorf ist fertig. Den Abschnitt von Kröllendorf bis Hiesbach haben wir auf drei Teile gesplittet. Da fehlt noch der angesprochene dritte Teil. Was noch abgeht, ist eine Radwegverbindung von Allhartsberg zum Bahnhof Kröllendorf. Da gibt es Überlegungen, dass man eine Trasse findet, die auch von der Steigung her für Kinder machbar ist. Da gibt es nun eine Gruppe in der Gemeinde, die dahin gehende Überlegungen anstellt. Diese Radwege braucht es für die Alltagsradfahrer. Sie werden gut genutzt. Ich sehe die rege Nutzung zwischen Kröllendorf und Wallmersdorf, wo ich wohne, und es bestätigt mich, dass diese Investitionen Sinn machen.

Ein weiteres Projekt ist der Zubau bei der Volksschule und der Umbau der Mittelschule. Was wird da konkret gemacht?

Kasser: Bei der Volksschule haben wir einen Bereich für die Nachmittagsbetreuung dazu gebaut, mit einer Küchenecke. Wir haben ja schon lange eine Nachmittagsbetreuung bei uns, aber bisher war diese in Klassenzimmern untergebracht. Mittlerweile kommen wir aber an unsere Grenzen. Wir merken, dass wir mehr Kinder haben. Deshalb macht es Sinn, einen eigenen Raum zu haben. Außerdem hatten wir bis jetzt keine Besprechungsräume in der Volksschule. Auch das haben wir nun gelöst, indem das Gebäude aufgestockt wurde. Den neuen Bereich kann man als Konferenzraum, aber auch für öffentliche Veranstaltungen nutzen, weil er von außen begehbar ist. Während der Bauarbeiten sind die beiden vierten Klassen nun im Sitzungssaal des Gemeindeamtes untergebracht. Mitte Oktober werden sie wieder in die Schule zurückkehren. Da ist dann der Baustellenbetrieb über den Klassen so weit vorbei. Bis zu den Semesterferien soll das Projekt abgeschlossen sein.

Und was wird in der Mittelschule gemacht?

Kasser: Dort haben wir die Garderobe und die Bibliothek verlegt und einen großen Multifunktionsraum geschaffen, wo vorher die Garderobe war. Ganz wichtig ist auch, dass die Schule jetzt durch zwei Liftanlagen komplett barrierefrei ist. Die Volksschule ist auch schon zur Gänze auf LED umgestellt. Die Mittelschule folgt in den großen Ferien kommendes Jahr.

Der Spielplatz und der Funcourt werden neu gestaltet. Wann soll es losgehen?

Kasser: Der Spielplatz ist in die Jahre gekommen. Nun wird er generalsaniert und neu gestaltet. Der Funcourt wird sehr gut genutzt und hat schon Risse im Boden. Deswegen haben wir uns entschlossen, ihn zur Gänze neu zu bauen. Mitte Oktober wollen wir starten. Da sind dann Spielplatz und Funcourt gesperrt. Wir hoffen, dass es das Wetter zulässt, dass wir den Belag am Funcourt heuer noch draufbringen. Und wir setzen alles daran, dass wir am Spielplatz heuer noch den Rasen anbauen können, damit es hoffentlich schon im Mai eine Wiese gibt, die bespielbar ist.

Wie sieht die Neugestaltung der beiden Anlagen aus?

Kasser: Bei der Gestaltung haben sich Eltern und Kinder unter Federführung von Gemeinderätin Lisa Schallauer eingebracht. Ganz wichtig ist, dass es ein Generationenspielplatz werden soll. Es gibt einen Bereich für kleinere Kinder, für mittlere und eben den Funcourt, wo man Fußball und Basketball spielen kann. Es wird einen neuen Sitzbereich und einen Calisthenics-Bereich geben, ebenso wie eine Boulderwand. Eine große Fahrradabstellanlage und Trinkbrunnen sind ebenso angedacht. Wir wollen, dass sich die Generationen dort treffen.

In Allhartsberg ist man seit dem Sommer ohne Nahversorger. Ist ein Nachfolger in Sicht?

Kasser: Ich glaube nicht, dass es in dieser Form in Allhartsberg nochmal ein Geschäft geben wird. Wir haben da große Veränderungen erlebt in den letzten Jahren. 2005 haben wir unser Kommunikationszen-trum eröffnet, da gab es in Kematen nur den Unimarkt. In den letzten 20 Jahren ist das Angebot enorm gewachsen. Da ist es schwer, dass man hier mit einem Geschäft besteht. Nachdem ja das Café in dem Gebäude auch leer steht, möchte ich einen breiten Bürgerbeteiligungsprozess starten, um zu überlegen, was mit dem Haus geschehen soll. Das soll im Winter losgehen.

Wurde das Geschäft zuletzt nicht mehr angenommen?

Kasser: Doch, ich bin auch überzeugt, dass das durchaus funktionieren kann, wenn das wer mit Herzblut führt und das Angebot entsprechend ist. Wir haben ein sehr bewusstes Publikum in Allhartsberg, das viel Bio kauft. Vielleicht gibt es ja in Richtung Selbstbedienungsladen eine Idee. Aber schauen wir mal, was kommt. Es wird sich sicher eine gute Nutzung für das Gebäude entwickeln.

Die Gemeinde hat das alte Postgebäude in Kröllendorf gekauft. Was passiert damit?

Kasser: Wir haben in der letzten Gemeinderatssitzung den Mietvertrag mit der Firma Gaia beschlossen. Diese produziert Essen im Rexglas, alles regional und bio und in Topqualität. Jetzt wird das noch daheim in einer bescheidenen Küche gemacht, aber die Firma entwickelt sich gut und nun richten die Betreiber im ehemaligen Postgebäude die Produktion ein. Auch einen Verkaufsraum soll es dort geben.

Auch die EVN siedelt sich in Kröllendorf beim Kreisverkehr an. Wann wird das spruchreif?

Kasser: Das Grundstück wurde bereits vor einem Jahr gekauft. Nun befindet man sich in der Planungsphase. Ende 2024 muss die EVN aus dem Gebäude in Waidhofen ausziehen, weil das ja zum neuen Pflegeheim umgebaut wird. Weil sie einen direkten Umzug nach Allhartsberg aber nicht schaffen, gibt es meines Wissens eine Zwischenlösung in Amstetten. Erst danach wird die neue EVN-Bezirkszentrale in Allhartsberg bezogen. Ich gehe davon aus, dass es 2025 so weit sein wird.

Sind im Wohnbereich in der Gemeinde neue Projekte am Laufen oder geplant?

Kasser: Die Zeiten, in denen Allhartsberg massiv gewachsen ist, sind vorbei. In den letzten fünf, sechs Jahren wachsen wir jährlich um etwa sieben Leute. Ich habe aber auch kein Interesse daran, einen riesigen Sprung zu machen. Derzeit halten wir bei etwa 2.200 Einwohnern. Darauf haben wir auch Schule und Kindergarten ausgerichtet. Für uns ist das eine gute Größe. Deshalb haben wir derzeit auch keinen großen Wohnbau geplant, die paar Bauparzellen, die es noch gibt, werden wir verwerten.

Welche Initiativen gibt es in der Gemeinde am Energiesektor?

Kasser: Mit Photovoltaik sind wir schon ganz gut bestückt. So waren wir voriges Jahr Bezirksmeister beim PV-Ausbau. Dennoch wird weiter ausgebaut. Wir haben noch Flächen frei. Mit der LED-Umstellung sind wir bis auf ein paar Kleinigkeiten durch. Seit einem halben Jahr drehen wir außerdem die Straßenbeleuchtung zwischen 23 und 5 Uhr ganz ab. Nur am Wochenende bleibt sie bei der Kirche bis 2 Uhr an, weil das Wirtshaus dort den Parkplatz hat.

2025 stehen wieder Gemeinderatswahlen an. Werden Sie wieder als Spitzenkandidat für die ÖVP ins Rennen gehen?

Kasser: Ja, ich bin motiviert und möchte nochmals antreten.

Werden Sie noch eine ganze Gemeinderatsperiode machen?

Kasser: Wenn ich antrete, werde ich meine ganze Kraft weiterhin wie bisher einbringen. Es wird aber definitiv meine letzte Periode sein und die möchte ich intensiv dafür verwenden, meinen Nachfolger entsprechend zu begleiten, wer immer das auch sein wird. Bürgermeister ist ein Fulltime-Job geworden, darum halte ich es für gescheit, wenn es da eine gemeinsame Zeit gibt.