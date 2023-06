Ortschef Johann Lueger, Opponitz: „Man muss auch zufrieden sein“

NÖN: In Opponitz sind derzeit einige größere Projekte am Laufen. Eines davon ist der Umbau des Musikheims. Wie ist da der Stand?

Bürgermeister Johann Lueger: Das ist eigentlich abgeschlossen. Da steht in den nächsten Tagen die erste Probe im neu gestalteten Proberaum an.

Was wurde da gemacht?

Lueger: Der Proberaum im Musikheim, das ja der Gemeinde gehört, wurde mit Unterstützung des Landes und der Gemeinde generalsaniert. Der Boden, die Fenster, die Elektroin-stallationen, die Beleuchtung und die Akustik wurden neu gemacht. Auch die Musikkapelle selbst hat viel Eigenleistung erbracht und auch Geld in die Hand genommen. Die Nassräume wurden komplett in Eigenregie erneuert. Ein großes Lob an unsere Blasmusikkapelle! Ich freue mich sehr, dass jetzt auch unsere Musikkapelle einen Proberaum hat, der den heutigen Standards entspricht.

Ein weiteres großes Projekt ist der Wirtschaftspark Hofau. Wie weit ist man da?

Lueger: Der bergseitige Steinschlagschutz und der Hochwasserschutz parallel zur Bundesstraße sind mittlerweile fertig. Die Dokumentation der Schutzmaßnahmen wurde gerade an das Land weitergereicht. Wenn das dort positiv bewertet wird, können wir im Gemeinderat die Umwidmung der Fläche vornehmen, damit die beiden Firmen Fuchs und E-Wolf – wenn sie wollen – dann nächstes Jahr die Baumaßnahmen tätigen können.

Der Hochwasserschutz ist auch im Ortszentrum ein großes Thema. Ist dieses Projekt schon weiter?

Lueger: Da sind wir gerade dabei, die Vereinbarungen mit dem letzten Grundbesitzer zu fixieren. Das ist nicht ganz einfach, ich bin aber trotzdem guter Dinge, dass wir das auch in nächster Zeit schaffen. Dieses Projekt ist mir wirklich ein großes Anliegen, weil es da um die Sicherheit des Ortskerns und der Bevölkerung geht. Das ist ein über 40 Jahre altes Projekt, das nach einer Umsetzung schreit. Es wäre super, wenn wir da bald einen Baustart hätten.

Hängt von diesem Schutzprojekt nicht auch das geplante Wohnprojekt im Ort ab?

Lueger: Nicht zur Gänze. Nach einer Umwidmung könnten wir schon mal von der anderen Seite mit der Erschließung anfangen. Die Gründe hinter dem Kirchenwirt, um die es da geht, haben seit Jänner 2023 einen neuen Besitzer, der selbst Baumeister ist und gemeinsam mit der Gemeinde dort Wohnraum entwickeln möchte. Ein geologisches Gutachten gibt es schon, wobei noch unklar ist, welche Auflagen es zur Bebauung gibt. Aber wenn das geklärt ist, kann man von der Musikheim-Seite aus mit der Bebauung starten. Zu Ende gedacht, soll die Siedlungsstraße da aber rundum gehen. Deshalb hängt das Wohnprojekt schon auch mit dem Wildbachprojekt und der neuen Brücke zusammen. Diese neue Brücke soll dann nämlich auch als Siedlungsstraßenbrücke genützt werden.

In welche Richtung soll dieses Wohnprojekt gehen?

Lueger: Grundsätzlich soll es eine gemischte Bebauung geben. Hinter dem Kirchenwirt sollen Mehrfamilienhäuser entstehen. Die restliche Fläche soll mit Einfamilienhäusern bebaut werden können. Wir wissen aber noch nicht, wie groß diese Fläche sein wird, weil das erst durch die Auflagen vorgegeben wird. Der tatsächliche Bedarf an Wohnungen und Einfamilienhäusern wird zu gegebener Zeit in unserer Gemeinde und in der Region abgefragt werden, um keine Fehlentscheidungen zu treffen.

Ein großes Thema ist derzeit die Kinderbetreuung in den Gemeinden. Da ändern sich mit Herbst die Vorgaben für die Kleinstkinderbetreuung. Im Herbst kommenden Jahres werden dann Anpassungen bei den Kindergärten schlagend. Wie ist man da in Opponitz aufgestellt?

Lueger: Aufgrund gesunkener Geburtenzahlen müssen wir in Opponitz im neuen Kindergartenjahr von zwei auf eine Gruppe reduzieren. Wir hoffen natürlich, dass wir das in den nächsten Jahren wieder umdrehen, schließlich haben wir einen wunderbaren Kindergarten für zwei Gruppen. Da ist es nicht zufriedenstellend, wenn ein Gruppenraum frei bleibt.

Bedarf nach einer Kleinstkinderbetreuung besteht nicht?

Lueger: Nicht wirklich. Die Räumlichkeiten hätten wir zwar, aber zurzeit ist das kein Thema. Dafür ist der Bedarf im Kindergarten nach einer Nachmittagsbetreuung bis 16/17 Uhr gestiegen.

Der ASZ-Standort Opponitz wackelt. Eine Zusammenlegung mit Hollenstein und St. Georgen/Reith gilt als wahrscheinlich, nur wo ist noch unklar. Möchten Sie am ASZ-Standort Opponitz festhalten?

Lueger: Meine ganz persönliche Meinung ist, dass wir mit unserem ASZ am Hojasplatz gut aufgestellt sind. Nun wird aber von oben vorgegeben, dass Wertstoffzentren kommen sollen und es weniger Standorte geben wird. Wenn da nun für die drei Gemeinden ein gemeinsames WSZ angedacht ist, dann ist das nicht einfach, weil wir so weit auseinander liegen. Und natürlich schaut jeder Bürgermeister und jede Bürgermeisterin auf seine oder ihre eigene Gemeinde. Ein Ausbau zu einem WSZ ist am derzeitigen Standort in Opponitz leider nicht möglich, weil wir da auch unseren Bauhof und einen wichtigen Parkplatz für den Tourismus am Ybbstalradweg haben. Für ein WSZ würden wir hier die gesamte Fläche benötigen. Deshalb habe ich überlegt, wo wir in Opponitz noch Platz für ein derartiges Projekt hätten und meiner Meinung gebe es da kurz vor der Gemeindegrenze zu Hollenstein an der B 31 den idealen Standort. Dabei handelt es sich um eine Deponie rechts neben der Bundesstraße, wo keine wertvolle landwirtschaftliche Nutzfläche verbaut werden müsste. Dort könnte man das Wertstoffsammelzentrum realisieren, wenn wir schon auf unser bisheriges ASZ verzichten müssen, was uns sehr leid tun würde.

Wie weit ist die Erschließung einer zweiten Trinkwasserquelle für den Ort?

Lueger: Der Ball liegt hier jetzt beim Grundbesitzer. Die Signale sind aber sehr positiv. Nun warten wir auf ein Angebot. Es handelt sich hier doch um ein 20 Hektar großes Quellschutzgebiet mit hauptsächlich Wald, wobei es Auflagen für die Bewirtschaftung geben wird.

Welche Projekte sind noch in der Gemeinde am Laufen?

Lueger: Beim neuen Wirtschaftspark haben wir die Gelegenheit genutzt, den Gehsteig vom Ort aus Richtung Betriebsgebiet zu verlängern. Das Wasser- und Kanalnetz in dem Bereich wurde bereits aktiviert. Da können die Liegenschaften dort nun in ein paar Wochen ihren Anschluss durchführen. Und dann sind wir dabei, den beliebten Rundwanderweg, der von den Steghäusern vorbei an der Felswand zum Kraftwerk führt, zu reaktivieren. Da kam man im Herbst, als man ein paar Bäume entfernt hat, drauf, dass Gefahr in Verzug ist, weil der Baumbestand generell schon in sehr schlechtem Zustand ist. Deshalb wurde der Weg gesperrt. Eine Spezialfirma hat da nun die schlechten Bäume geschnitten. Jetzt müssen noch lose Felsen entfernt und ein paar Betonsäulen saniert werden. Auch das Geländer wird getauscht. Ich hoffe, dass wir den Weg noch im Sommer öffnen können. Danke an die Wien Energie, die sich finanziell sehr großzügig an dem Projekt beteiligt.

Was tut sich veranstaltungsmäßig in Opponitz?

Lueger: Es ist immer was los. Eine große Veranstaltung, die wir heuer ausrichten, ist der NÖ Almwandertag am 15. August. Dieser wird vom Schloss Hohenlehen in Hollenstein auf den Garnberg in Opponitz führen. Wir rechnen da mit ca. 2.900 Besucherinnen und Besuchern. Da ist das Organisationskomitee rund um Vizebürgermeister Ernst Steinauer schon intensiv mit der Vorbereitung beschäftigt. Zahlreiche Ehrenamtliche haben sich dazu bereit erklärt, da mitzuhelfen. Die Einnahmen werden der Pfarre für die Sanierung der Pfarrkirche zugute kommen.

Ist man hinsichtlich Nahversorgung gut aufgestellt?

Lueger: Ja, mit unserer Bäckerei samt Lebensmittelhandel passt das perfekt für unsere Bevölkerung. Große Einkäufe werden aber teilweise auswärts getätigt. Man muss da auch mal zufrieden sein. Das ist in der heutigen Zeit sehr wichtig. Nicht nur kritisieren, sondern optimistisch nach vorne schauen, auch in schwierigen Zeiten. Das ist mein Credo. Sicher gibt es zurzeit auch viel zu kritisieren und wenn man sich die politische Landschaft so anschaut, ist man auch gar nicht so erfreut, als Politiker abgestempelt zu werden. Ich sehe mich aber auch gar nicht in erster Linie als Politiker, sondern als Interessensvertreter der Bevölkerung.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit dem politischen Mitbewerb in der Gemeinde?

Lueger: Eigentlich sehr gut. Jeder macht seine Arbeit und es passt auf der persönlichen Ebene. Bei wichtigen Dingen schaut man im Vorhinein, dass man sich abspricht. Wir haben zwar nur zwei SPÖ- und einen FPÖ-Mandatar im Gemeinderat, aber es ist mir trotzdem wichtig, dass man da keinen Unmut erzeugt und einfach irgendetwas ohne Absprache auf den Tisch legt.

Das Betreuungsprojekt in den Steghäusern bringt ebenso wie das neue Betriebsgebiet Arbeitsplätze nach Opponitz. Eine positive Entwicklung?

Lueger: Ja, die Freude ist groß! Genau, das ist es, wenn ich sage, man soll auch zufrieden sein. Sicher muss man immer nach vorne schauen, aber man darf schon manchmal auch sagen: Es läuft in die richtige Richtung! Wir dürfen stolz darauf sein, dass wir es geschafft haben, ein Betriebsgebiet in Opponitz hinzubekommen, wo viele vorher gesagt haben, das ist nicht möglich. Da war großes Engagement dahinter. Die psychosoziale Einrichtung „Am Flussufer“ ist wiederum von selbst passiert. Am Anfang haben wir mal geschaut und abgeklärt, was das wird. Es war aber schnell klar, dass das eine gute Sache ist. Dass es in der Bevölkerung auch Bedenken gibt, wenn so eine Einrichtung in den Ort kommt, ist klar. Aber manche sagen dann einfach etwas, ohne den Hintergrund zu kennen, und das geht dann in eine Richtung, die nicht okay ist. Warum soll man etwas schlechtreden, was nicht schlecht ist? Es schaut so aus, dass unsere Zeit in eine Richtung tendiert, wo solche Einrichtungen gebraucht werden.