Eine Woche Brücken bauen in Waidhofen an der Ybbs

Miteinander feiern, miteinander reden, die Vielfalt der Stadt genießen: Eine Woche lang stellte die Stadt Waidhofen mit einem bunten Programm das Gemeinsame in den Fokus. „Leben voller Möglichkeiten bedeutet für uns: Zusammenbringen, wo andere ein Gegeneinander sehen. Diesem Thema widmen wir uns jedes Jahr mit einer ganz besonderen Themenwoche“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Building Bridges – Waidhofen ist Welt: Unter diesem Motto zeigen wir unsere Vielfalt, leben das Miteinander und nehmen neue Impulse auf.“

Eine vielfältige Mischung aus Veranstaltungen, eine kulinarische Meile am Oberen Stadtplatz im Rahmen der Waidhofner Einkaufsnacht sowie ein Malwettbewerb für Schulen bildeten den Rahmen für eine Woche voller spannender Begegnungen. Den Auftakt machte Verhaltensökonomin Katharina Gangl mit einem wissenschaftlichen Vortrag im Schloss Rothschild. Dabei ging sie näher auf die Frage ein: Wie schaffen wir den Weg in eine neue Nachhaltigkeitskultur?“ Die NÖN berichtete.

Filmzuckerl und Schauspiel

Weiter ging es im Programm mit dem Filmzuckerl „Lass mich fliegen!“ in der Waidhofner Filmbühne. Berührende Geschichten las Autorin Tanja Maljartschuk aus ihrem Buch „Gleich geht die Geschichte weiter…“ in der Stadtgalerie, ehe es am Donnerstagabend in der Musik- und Kunstschule bei der Schauspiel-Aufführung „NICE - Von Geschichten, Sprachen und Welten“ so richtig bunt wurde. Die NÖN berichtete ebenfalls.

Klaudia Stöckl und Pius Litzlbauer mit den eingereichten Bildern des Malwettbewerbs. Foto: Magistrat

Apropos bunt: Farbenprächtig sind auch die 52 Kunstwerke der Schülerinnen und Schülern aus den Volksschulen Plenkerstraße und Zell geworden, die beim „Building Bridges“- Malwettbewerb eingereicht wurden. Die zehn Sieger-Bilder wurden in den Auslagen einiger Innenstadt-Geschäfte ausgestellt.

Brücken zu Nachbarn und nach Afrika

Am Freitag kosteten sich die Besucherinnen und Besucher dann bei der „Kulinarischen Meile“ durch Waidhofens köstliche Vielfalt. Menschen aus 67 verschiedenen Nationen leben in der Ybbstalmetropole. Einige davon präsentierten traditionelle Speisen aus ihren Heimatländern.

„Building Bridges“ heißt aber auch, Brücken zu seinen Nachbarn zu bauen, sich auszutauschen und gemeinsam Zeit zu verbringen. Aus diesem Grund lud Bürgermeister Werner Krammer die Ortschefs aus den Nachbargemeinden am „Tag der Nachbarschaft“ am Samstag zum gemeinsamen Frühstück ins Offene Rathaus ein. Bunte Brücken nach Afrika bauten wiederum Gertrude Edelmayr und ihr Team mit einem vielfältigen Programm im Forster-Haus am Oberen Stadtplatz.

