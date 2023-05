Texte schlugen in Stadtgalerie Waidhofen/Ybbs eine Brücke

In Iwano-Frankivsk aufgewachsen, könnte man den Namen dieser westukrainischen Stadt, in der Tanja Maljartschuk geboren wurde und der nach dem Schriftsteller Iwan Franko benannt ist, als Omen für ihre Profession annehmen. Nein, ist er nicht. Sondern es war Maljartschuks starke Begegnung mit Menschen ihrer Region, die sie zur Feder greifen ließ. Festhalten will sie, was zu entschwinden droht. Ihre Großmutter etwa, eine starke selbstbestimmte Frau, hat die Schriftstellerin, wie man am Mittwoch in einer Veranstaltung des Building-Bridges-Formats im Gespräch mit Elias Lugmayr erfahren konnte, besonders imponiert.

Tiefgehendes und Skurriles

Tiefgehendes, zum Teil Skurriles förderten die beiden im Dialog am Podium zutage. Vielfach auch Erheiterndes bündelt die längst in Deutsch schreibende Schriftstellerin in ihren Texten, mit denen sie unter anderem 2018 den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb gewonnen hat. Und die ukrainische Küche hat es ihr angetan, „weil Essen und Kochen in ukrainischen Familien einen so großen Stellenwert haben“, sagte sie beim Publikumsgespräch, „nicht erst, aber besonders seit dem Holodomor“, jener von Stalin in den Dreißigerjahren künstlich herbeigeführten Hungersnot in einem der an Getreide reichsten Ländern der Erde.

Tradition, Gewalt und die Rolle der Frau mischt Maljartschuk in ihren literarischen Cocktail, der zur Begeisterung des Publikums heftig aufschäumte. Auch Talent zur Brüskierung, zur Überraschung, hat sie, wenn sie nach Texten, in denen es auch um Tod, Not und Armut geht, ins Publikum fragt, ob denn niemand einen guten Witz zum Besten geben wolle. So wurde der Abend ein gelungener literarischer Dialog in der Stadtgalerie, der mit Texten Brücken schlug.

