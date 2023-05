Waidhofen an der Ybbs auf dem Weg zu einer neuen Nachhaltigkeit

Bei der Auftaktveranstaltung der Themenwoche „Building Bridges“ am Montag begrüßte die Stadträtin für Kultur, Bildung, Umwelt- und Klimaschutz Gudrun Schindler-Rainbauer stellvertretend für den erkrankten Bürgermeister die Gäste mit der Hoffnung, mit Veranstaltungsreihen wie diesen vorhandene Gräben zu verkleinern oder zuzuschütten. Ziel sei es, das Miteinander in den Vordergrund zu stellen. Man wolle Brücken in alle Richtungen bauen, um ein gutes Zusammenleben für alle der über 50 Nationen, die in Waidhofen beheimatet sind, zu ermöglichen, erklärte Schindler-Rainbauer.

Für die Auftaktveranstaltung wurde die Leiterin der Forschungsgruppe Verhaltensökonomie am Institut für Höhere Studien Wien, Katharina Gangl, eingeladen. In ihrem Vortrag „Auf dem Weg zu einer neuen Nachhaltigkeitskultur“ ging sie näher auf ihre Arbeit ein. „Wir arbeiten an der Frage, wie man sich selbst und andere zu mehr Nachhaltigkeit verführen kann. Denn oft gibt es einen großen Widerspruch zwischen dem, was wir wollen, und dem, was wir tun.“

Durch Analyse der Barrieren und Motivatoren und anschließende Maßnahmenentwicklung solle es Menschen ermöglicht werden, gute Vorsätze auch tatsächlich umzusetzen. Gangl erklärte, dass es viele Gründe für das Scheitern gebe, wie zum Beispiel die schwierige Umsetzbarkeit einer nachhaltigen Option oder auch Gewohnheiten, die man nur mit Anstrengung durchbrechen könne. Eine bedeutende Rolle spielen zudem soziale Normen. Deswegen unterstrich die Forscherin die Wichtigkeit der vielen Einzelmaßnahmen, denn nur so lasse sich eine Kultur der Nachhaltigkeit etablieren. „Je sichtbarer Nachhaltigkeit ist, desto mehr Leute lassen sich davon anstupsen“, erklärte die Verhaltensökonomin. Dieses „Nudging“, wie das Anstupsen in der Fachsprache genannt wird, würde noch besser funktionieren, wenn Promis und Reiche eine Vorbildrolle in Sachen Nachhaltigkeit einnehmen würden, zeigte sich Gangl überzeugt.

Forderung nach Gesetzen und finanziellen Anreizen

Dass dies nicht die einzige Herausforderung des noch recht jungen Forschungszweigs ist, wurde auch in der anschließenden Frage- und Diskussionsrunde klar. Konkrete Tipps für den Weg zur Nachhaltigkeit gab es nicht. So mancher forderte Gesetze und finanzielle Anreize, um Nachhaltigkeit attraktiv zu machen. Beim anschließenden Buffet nutzten viele noch die Möglichkeit des Austauschs. Vielleicht konnte so die eine oder andere Brücke gebaut werden.

