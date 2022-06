Ybbsta: Bene-Lehrlinge zeigen Können

Werbung VOESTALPINE Anzeige „Der Zusammenhalt im Team ist großartig“

Am Samstag, 25. Juni, findet in Hard in Vorarlberg der diesjährige Bundeslehrlingswettbewerb der Tischler statt. Dabei geht es um den Bundessieg im ersten, zweiten und dritten Lehrjahr sowie im vierten Lehrjahr in den Ausprägungen Produktion und Planung. Bewertet werden dabei Ausführung, Passgenauigkeit und Geschwindigkeit.

Auch zwei Lehrlinge aus dem Ybbstal stellen sich diesmal dem Bewerb. Beim Landeslehrlingswettbewerb der niederösterreichischen Tischler haben die Bene-Lehrlinge Daniel Weidenauer und Manuel Wagner den ersten Platz erreicht und sich somit für den Bundeslehrlingswettbewerb qualifiziert. Der Opponitzer Weidenauer tritt für das erste Lehrjahr an, der Waidhofner Wagner für das vierte Lehrjahr im Schwerpunkt Planung. Trainiert wird das niederösterreichische Team von Bene-Mitarbeiter Andreas Riedler. Andreas Riedler begann seine Karriere selbst als Lehrling bei Bene, gewann 2001 die Staatsmeisterschaft der Tischler und nahm bei der Weltmeisterschaft in Seoul teil, er ist seit 2013 für die Leitung der technischen Lehrlingsausbildung verantwortlich.

Aktuell befinden sich bei Bene 18 Lehrlinge in Ausbildung, es gibt noch freie Plätze.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.