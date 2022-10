Absolute für Van der Bellen auch im Ybbstal

„Arschknapp“ ist seit der Wahl 2016 ein geflügeltes Wort von Alexander Van der Bellen. Und genau so eng war es für den Grünen-Kandidaten auch diesmal im Bezirk Amstetten. Mit 50,3 Prozent übersprang er am Wahlabend nur knapp die Hürde, die ihm eine Stichwahl ersparte. Nach Auszählung der Wahlkarten konnte der Präsident im Bezirk dann doch 51,8 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. In 21 der 35 Gemeinden bekam er mehr als die Hälfte der Stimmen. Den zweiten Platz belegte Walter Rosenkranz mit 22,1 Prozent, dritter wurde Dominik Wlazny mit 8 Prozent vor Tassilo Wallentin mit 7 Prozent. Gerald Grosz kam auf 6,1 Prozent.

In der Stadt Waidhofen kam der amtierende Bundespräsident nach dem vorläufigen Endergebnis (die Wahlkarten schon eingerechnet) auf 53,3 Prozent. Er erreichte somit auch hier eine absolute Mehrheit. FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz wählten 17,8 Prozent. Auf Platz drei kam der Gründer der Bierpartei Dominik Wlazny (8,4 Prozent), auf Platz vier Gerald Grosz (6,5 Prozent). Für Rechtsanwalt Tassilo Wallentin votierten 6,3 Prozent. MFG-Kandidat Michael Brunner gaben 5 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihre Stimme. Bei der Gemeinderatswahl im Jänner kam die impfkritische MFG in Waidhofen auf 17,1 Prozent. Den letzten Platz belegte Heinrich Staudinger (2,8 Prozent).

8.722 Bürgerinnen und Bürger waren in Waidhofen am Sonntag wahlberechtigt. 6.652 fanden auch ihren Weg zu den Urnen. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 76,3 Prozent. Bei der Bundespräsidentenwahl 2016 betrug diese im ersten Wahlgang 78,6 Prozent.

Rosenkranz und Wlazny in Kematen top

Von den acht Ybbstalgemeinden erhielt Van der Bellen mit 56,9 Prozent in St. Georgen/Reith den meisten Zuspruch. Über 50 Prozent kam der Präsident neben Waidhofen auch in Opponitz (53,1 Prozent), Hollenstein (51,1 Prozent) und Allhartsberg (50,1 Prozent). Am schlechtesten schnitt er in Kematen (43,5 Prozent) ab. Keine absolute Mehrheit ging sich für ihn auch in Ybbsitz (47,6 Prozent) und Sonntagberg (49,5 Prozent) aus.

FPÖ-Kandidat Rosenkranz erhielt mit 23,6 Prozent in Kematen die meisten Stimmen. Auch in Allhartsberg (23,4 Prozent) und Ybbsitz (23,1 Prozent) war er top. Von den Ybbstalgemeinden schnitt er in Waidhofen und St. Georgen/Reith (19,2 Prozent) am schlechtesten ab.

Bierpartei-Gründer Dominik Wlazny erreichte in Kematen mit 10,4 Prozent einen Top-Wert und musste in Opponitz mit 4,7 Prozent und in St. Georgen/Reith mit 5 Prozent seine schlechtesten Ergebnisse hinnehmen. Gerald Grosz erzielte mit 8,1 Prozent in Opponitz sein bestes Ergebnis. Sein schlechtestes fuhr er mit 3,4 Prozent in Hollenstein ein.

Tassilo Wallentin war in St. Georgen/Reith (8,9 Prozent), Hollenstein (8,6 Prozent) und Kematen (8,3 Prozent) top und schnitt in Allhartsberg (4,7 Prozent) am schlechtesten ab. MFG-Kandidat Michael Brunner kam in Ybbsitz mit 6,1 Prozent auf sein bestes Ybbstal-Ergebnis. Am schlechtesten schnitt er in St. Georgen/Reith (2,7 Prozent und Sonntagberg (3 Prozent) ab. In Ybbsitz war auch Heinrich Staudinger mit 4 Prozent top. Sein schlechtestes Ergebnis fuhr er mit 2,3 Prozent in Sonntagberg ein.

