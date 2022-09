Viel Lob für Van der Bellen von Ybbstal-Politikern

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Während es mit sieben Kandidaten eine Rekordzahl an Bewerbern um das Amt des Präsidenten gibt, haben diesmal weder ÖVP noch SPÖ jemanden nominiert. Anton Kasser (ÖVP), Bürgermeister von Allhartsberg, meint dazu: „Bundespräsident Van der Bellen hat seine Sache gut gemacht und somit besteht kein Veränderungswunsch.“

Waidhofens Vizebürgermeister Armin Bahr (SPÖ) gibt an: „Aufgrund der breiten Unterstützung für Alexander Van der Bellen in den jeweiligen Parteien und den Erfahrungen der letzten BP-Wahl macht es durchaus Sinn, auf einen eigenen Kandidaten zu verzichten.“ Was seine persönliche Wahlentscheidung betrifft, meint Bahr: „Ich werde mich zwischen Alexander Van der Bellen und Dominik Wlazny entscheiden. Gut ist, dass sich das rechtspopulistische Lager dermaßen aufgespalten hat und sich so marginalisieren wird.“

Manuela Zebenholzer (SPÖ), Bürgermeisterin von Hollenstein, meint: „Ich denke, dass der Bundespräsident die Arbeit ganz gut gemacht hat. Ich selbst werde Van der Bellen wählen.“

Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer (ÖVP) hat ebenfalls lobende Worte für den amtierenden Präsidenten: „Ich denke, dass Van der Bellen in den letzten Jahren seine Stärken klar gezeigt hat. Er hat seine Aufgabe sehr gut gemacht, er war verbindend und besonnen in einer sehr herausfordernden Zeit. Aus diesem Grund werde ich ihm auch wieder meine Stimme geben.“

Der Waidhofner Stadtrat Martin Dowalil (Liste FUFU) gibt an: „Ich wähle definitiv Van der Bellen! Ich hätte mir in manchen Situationen gewünscht, dass er schärfer vorgeht, es war aber vielleicht auch gut, dass er so ein Ruhepol war.“

Auch aus Kultur und Sport hat der amtierende Präsident im Ybbstal prominente Fürsprecher. „Van der Bellen ist in dieser von Pandemie und Teuerung geprägten Situation für Verlässlichkeit und Stabilität gestanden“, sagt Violinistin Angelika Steinbach-Ditsch. „Ich bin zwar ÖVP-Wählerin, werde selbst aber auch Van der Bellen wählen.“ Der erfolgreiche ehemalige Sportkletterer und Trainer Kilian Fischhuber gibt an: „Der amtierende Präsident macht einen guten Job, der mit 67 Angelobungen auch kein leichter ist.“

Den plakatintensivsten Wahlkampf im Ybbstal führt derzeit Walter Rosenkranz (FPÖ). In der Stadt Waidhofen waren von den anderen Kandidaten zuletzt noch keine Plakate zu finden. Foto: Musa-Rois

Erste Präsidentschaftswahl ohne Kandidatin seit 1980

Zum ersten Mal seit 1980 steht heuer keine einzige Frau als Bundespräsidentin zur Wahl. „Das ist für mich ein ganz schlechtes Zeichen“, meint Dowalil. Bahr sieht darin nur die Spitze des Eisbergs: „Diese Thematik beginnt schon auf der Gemeindeebene, wo wir ansetzen und bessere Rahmenbedingungen schaffen müssen.“ Steinbach-Ditsch gibt an: „Ich finde schade, dass keine Frau aufgestellt wurde. Generell finde ich diese Sehnsucht nach einer monarchischen Vaterfigur fragwürdig.“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.