Bei der diesjährigen Latein-Olympiade, die am 3. März stattfand, konnten zwei Kandidaten des Bundesrealgymnasiums Waidhofen hervorragende Resultate erzielen.

Nathalie Klauser aus der 6b-Klasse belegte den 2. Platz in der Kategorie Übergangslektüre, Mathias Blaimauer aus der 8b-Klasse erreichte ebenfalls den 2. Platz im traditionellen Kurzlatein-Bewerb.

Olympiade dezentral an Schulen durchgeführt

Der Übersetzungswettbewerb, der normalerweise in St. Pölten ausgetragen wird, musste heuer situationsbedingt dezentral am jeweiligen Schulstandort durchgeführt werden. Trotz der ungünstigen Umstände nahm eine bemerkenswert hohe Anzahl, nämlich 82, an lateinbegeisterten Schülerinnen und Schülern aus ganz Niederösterreich teil, um bei einer zweistündigen Klausur ihre Sprachkenntnisse unter Beweis zu stellen.

Darunter waren auch die beiden BRG-Schüler Nathalie Klauser und Mathias Blaimauer, die sich zuvor mit Unterstützung ihrer Latein-Professorin Eva Köhler monatelang auf die Herausforderung vorbereitet hatten. Sie wurden für ihre Leistungen bei der digitalen Siegerehrung mit Silber in ihrer jeweiligen Kategorie ausgezeichnet sowie mit Geld- und Sachpreisen belohnt.