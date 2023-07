Naturnahes Übernachten im Bezirk Amstetten

Im Ybbstal gibt es zwar keine größeren Campingplätze, aber auch hier hat das Camping, vor allem in Verbindung mit dem Radtourismus, in den letzten Jahren einen deutlichen Aufschwung erfahren.

Josef Hofbauer, der Betreiber des Landgasthofs Steinmühl in Ybbsitz, eröffnete 2021 einen an den Gasthof angeschlossenen Campingplatz mit acht Stellplätzen. „Das Camping ist in den letzten Jahren sehr gefragt und es gibt im Umkreis von 35 Kilometern keinen Platz. Die Gemeinde wollte das schon lange haben, es hat sich aber nie verwirklichen lassen. Wir hatten ein großes Grundstück, das nicht genutzt wurde, also haben wir uns dazu entschlossen, den Campingplatz zu errichten“, erzählt der Gastronom. Der Platz bietet Stromanschluss, Grau- und Schwarzwasserentsorgung, ein Außenwaschbecken, Sanitäranlagen inklusive Waschmaschine sowie Möglichkeiten zur Trinkwasserbefüllung. „Unsere Stellplätze sind sehr großzügig bemessen, der Abstand zu den Nachbarn ist also etwas größer als bei vielen anderen Campingplätzen. Der Platz bietet auch einen Zugang zur kleinen Ybbs mit Bademöglichkeiten“, erklärt Hofbauer. Der Landgasthof Steinmühl ist direkt am Ybbstalradweg gelegen und wie auch bei den Zimmern hat der Radtourismus laut dem Betreiber auch beim Camping den größten Anteil an den Buchungen. Die Saison geht hier von Anfang Mai bis Mitte Oktober, was auch mit dem Beginn der Wintersperre des Ybbstalradwegs zusammenfällt. Dauerstellplätze gibt es hier nicht, pro Camper oder Camperin ist ein Hund erlaubt.

Der Campingplatz des Landgasthofs Steinmühl eröffnete vor zwei Jahren und ist mit acht geräumigen Stellplätzen der größte Platz im Ybbstal. Foto: Landgasthof Steinmühl

In Hollenstein gibt es drei kleine Campingplätze. Die Gemeinde selbst betreibt den Stellplatz Wentsteinhammer, der Platz für drei Wohnmobile oder Wohnwägen bietet. Hier kann man die Überreste des einstigen Schmiedehammers besichtigen oder den überdachten Grill- und Spielplatz für eine Rast nützen. Der Platz ist vor allem als Ausgangspunkt für Wanderungen und Mountainbiketouren beliebt. Strom- und Wasseranschluss sowie eine WC-Anlage sind vorhanden, Hunde sind erlaubt. Zentral im Ortskern von Hollenstein gelegen ist der Stellplatz beim Gasthaus Osterberger. Die sechs Stellplätze werden vorrangig als Ausgangspunkt für Mountainbiketouren oder Ausflüge auf dem Ybbstalradweg genutzt. Strom- und Wasseranschluss ist vorhanden, die Sanitäranlagen können im Gasthaus genützt werden, Hunde sind erlaubt. Der Gasthof Staudach bietet ebenfalls sechs Stellplätze mit Strom- und Wasseranschluss, Sanitäranlagen sowie die Möglichkeit zur Entleerung von WC-Kassetten an. Hunde sind erlaubt.

Das Gasthaus zur Traube Osterberger bietet Campingmöglichkeiten im Ortskern von Hollenstein. Foto: Gasthaus Zur Traube Osterberger

Camping am Bauernhof und Dauerstellplätze

Einen wunderbaren Ausblick über das Mostviertel bieten die fünf Stellplätze beim Biohof Ebenbauer im Waidhofner Ortsteil Windhag. „Wir haben viele Stammgäste, die schon einmal da waren und auch oft gleich ein bis zwei Wochen bleiben“, erzählt Betreiberin Angelika Wagner. „Viele kommen auch mit Campervans, zum Beispiel im Rahmen einer Rundreise.“ Der Platz ist in einer Sackgasse abseits des Verkehrs gelegen, Strom- und Wasseranschluss ist vorhanden, die Sanitäranlagen können im Haus daneben genutzt werden, wo es auch eine kleine Küchennische gibt.

Die fünf Stellplätze beim Biohof Ebenbauer in Windhag bieten einen wunderbaren Ausblick über das Mostviertel. Foto: Walter Mussil, DI. Walter Mussil

Mit 28 Stellplätzen deutlich größer ist der Campingplatz Gauning im Gemeindegebiet von Strengberg, der bei Dauercampern und -camperinnen sehr beliebt und derzeit daher voll belegt ist. Sie schätzen die ruhige Lage bei der Donau, wo sie auch eine Steganlage nutzen können.

Keinen Campingplatz, aber einen Wohnmobilstellplatz gibt es beim Donauwellenpark in Ardagger Markt. Bis zu 20 Wohnmobile – auch mit über acht Metern Länge – können an diesem Platz, der direkt am Donauradweg liegt, abgestellt werden. Spielplatz, Lebensmittelgeschäft und Gasthaus findet man in unmittelbarer Umgebung.