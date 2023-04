Waidhofen/Ybbs: Dialektlyrikabend im Kristallsaal

Die CD „faschaun, farena, fagee“, welche die Künstlerinnen gemeinsam mit der Volkskultur Niederösterreich herausgegeben haben, fängt das Leben in Dialekt und Musik ein, das nach eigenen Aussagen wie „ein Tanz mit dem Teufel, ein Balanceakt auf dem Tassenrand, ein Dasein im Wolkenschloss“ sein kann.

Beim Konzert am Donnerstag, 13. April, um 19.30 Uhr im Kristallsaal des Rothschildschlosses präsentieren die Künstlerinnen die einzigartige Kombination von Dialektlyrik und musikalischer Interpretation – von zart bis lautstark, von minimalistisch bis euphorisch. In beeindruckenden Bildern setzt die Autorin Eva Lugbauer einen Kontrapunkt zur konsumorientierten, schnelllebigen und selbstverliebten Welt. Dem gegenübergestellt interpretieren die Musikerinnen Anna Großbauer und Viktoria Hofmarcher die Sprachbilder mit Klarinette, Geige, Sansula und Shrutibox, einem Instrument, das in der indischen Musik gebräuchlich ist.

Die neue CD der Volkskultur Niederösterreich: Eva Lugbauer & Ensemble zoat „faschaun, farena, fagee“ wird am Donnerstag, 13. April, in Waidhofen/Ybbs präsentiert. Foto: Volkskultur NÖ

Die aktive Auseinandersetzung mit regionaler Kultur im Spannungsfeld von Tradition und Innovation zählt zu den besonderen Anliegen der Künstlerinnen und auch der Volkskultur Niederösterreich. Durch die Tonaufnahmen wird die Mundartdichtung auch für jene, die nur mehr der Schriftsprache kundig sind, zugänglicher, die Musik macht das „lyrische Ich“ komplett.

Mit der CD ist in der Literaturedition Niederösterreich auch ein gleichnamiges Buch „faschaun, farena, fagee“ mit der Lyrik von Eva Lugbauer erschienen. Beides ist in der „volkskultur – Buchhandlung der Regionen“ in Krems-Stein bzw. beim Konzert in Waidhofen erhältlich.

Karten sind auf www.oeticket.com erhältlich.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.