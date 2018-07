Am 7. August 2012 ereilte Doris Kronsteiner und Christian Leskiw eine der schlimmsten Nachrichten, die Eltern ereilen kann: Ihr Sohn Samuel war schwer mit seinem Moped verunfallt und musste intensivmedizinisch im Krankenhaus behandelt werden. Der damals 15-Jährige besuchte das Francisco Josephinum in Wieselburg, hatte gerade Sommerferien und wollte im Herbst auf die Tourismusschule in St. Pölten wechseln. „Er war an der Schule schon fix aufgenommen, auch die Schulmaterialien, die er benötigte, hatten wir schon besorgt“, erinnert sich die Mutter Doris Kronsteiner zurück. „Doch dann ereignete sich im August sein schwerer Unfall.“

Acht Monate Intensivstation und 18 Monate im Wachkoma folgten. „Nach über einem halben Jahr im Krankenhaus habe ich ihn zu mir nach Hause genommen. Damals haben mich die Ärzte gefragt, in welches Heim ich ihn denn geben wolle. Doch für mich war immer klar: Das ist mein Samy, der kommt zu mir nach Hause“, erzählt die Mutter. Sie und auch Vater Christian Leskiw – beide wohnen in Pöchlarn – gaben damals ihre Jobs auf, um ihren Sohn rund um die Uhr betreuen zu können.

Und mittlerweile mussten die seit über 17 Jahren geschiedenen Eltern schon einiges gemeinsam durchstehen. 16 Operationen hat Samuel schon hinter sich gebracht, viele Rehas und Therapien standen in den letzten sechs Jahren an. Und der Optimismus, der Einsatz und die Liebe der Eltern für ihren Samy macht sich bezahlt: „Uns selber fällt es oft gar nicht so auf, wie große Fortschritte Samy macht, da wir ihn ja jeden Tag sehen. Aber wenn Besuch kommt, ist dieser immer ganz hin und weg davon, wie toll sich Samy entwickelt“, erzählt die stolze Mutter.

Der 21-jährige Samuel kann sich mittlerweile – wenn auch eingeschränkt – wieder bewegen, kommuniziert über Körpersprache, lacht viel und sprüht vor Lebensfreude. „Samy ist sehr menschenbezogen und ein großer AC/DC- bzw. überhaupt Rockmusik-Fan. Wenn ein Lied im Radio kommt – oft höre ich das noch gar nicht – beginnt er, mitzuwippen“, erzählt Kronsteiner. „Wir waren auch einmal auf einem AC/DC-Konzert mit ihm. Er war so begeistert, er hat praktisch durch das ganze Konzert und die Therapie am kommenden Tag durchgepowert“, berichtet Vater Christian Leskiw voller Stolz.

Die beiden Eltern müssen aber auch immer wieder Rückschläge einstecken. „Es war schon einige Male ein Spiel auf Leben und Tod – das letzte Mal im Vorjahr zu Weihnachten, als seine Lunge beinahe aufhörte zu arbeiten“, erzählt Kronsteiner.

„Mein Wunsch ist, dass Samy ‚Mama‘ sagt“

„Doch mittlerweile geht es Samy wieder gut – und wir hoffen natürlich, dass das jetzt lange so bleibt. Mein großer Wunsch ist, dass er eines Tages ‚Mama‘ sagt – und ich bin überzeugt davon, dass wir das schaffen werden“, lacht sie.

Und beide Eltern sind, genauso wie Samuel selbst, Kämpfer, für die Aufgeben ein Fremdwort ist: Zweimal pro Jahr fahren sie mit Samuel auf Reha, wöchentlich stehen zahlreiche Therapien an. „Die Therapien tun Samy gut, sind aber natürlich auch sehr kostspielig. Und auch sonst fallen ständig Kosten an“, berichtet die Mutter. Aus diesem Grund wandte sich eine Bekannte der schicksalgeprüften Familie an Manuela Gruber. Die Pöchlarnerin, die mittlerweile in St. Georgen/Reith wohnt, organisiert seit über zehn Jahren regelmäßig Benefizevents und erklärte sich sofort dazu bereit, der Familie zu helfen.

Mittlerweile plante Gruber bereits das dritte Charity-Event für Samuel – und das zu hundert Prozent unentgeltlich. „Für mich ist das eine Herzensangelegenheit – und für Samy wird sowieso immer etwas abfallen“, sagt Gruber. Dieses Jahr wird das Charity-Countryevent beim Bruckwirt in Opponitz stattfinden. Eine Band dafür war schnell gefunden – die Cider Quarter Rebels, deren Frontmann Stefan Pallinger schon einmal bei einem Benefiz für Samuel gespielt hat, erklärten sich sofort wieder dazu bereit, unentgeltlich für Samy zu spielen.

Das Gasthaus Bruckwirt stellt für den Abend seine Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung, und auch die Raiffeisenbanken in Pöchlarn und Opponitz, das Solebad und der Spar Längauer in Göstling sowie das Gasthaus „s’Schatzkastl“ in Ardagger unterstützen das Event – und ermöglichen so dem 21-jährigen Samy einen weiteren kleinen Schritt in Richtung „normales“ Leben.