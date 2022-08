Sport für den guten Zweck in Waidhofen

Werbung

Von Freitag, 2. September, auf Samstag, 3. September, veranstaltet die Wasserrettung Waidhofen im Parkbad ein 24-Stunden-Charity-Schwimmen.

Ziel ist es, Geld zu sammeln, um Menschen aus dem Ybbstal, die sich in einer finanziellen Notlage befinden, zu helfen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ihre Spende in Form von möglichst vielen geschwommen Bahnen und einem kleinen Startgeld einbringen. Durch die Unterstützung regionaler Unternehmen werden die geschwommenen Bahnen zusätzlich zu Geld.

Margit Stockinger von der Wasserrettung Waidhofen erzählt, wie es zu der Idee kam: „Im Parkbad ist so eine schöne Gemeinschaft von Jung und Alt entstanden! Es gab also die Idee, dass man ja einen ganzen Tag durchschwimmen könnte. Das haben wir bei der Wasserrettung besprochen und es waren gleich alle begeistert! Dann haben wir bei einigen Firmen der Region angefragt, ob sie die Sache unterstützen würden und stießen dabei auch gleich auf offene Ohren. So ist die Aktion recht kurzfristig, in den letzten 14 Tagen entstanden.“

Der Start erfolgt am Freitagabend um 18 Uhr. Vizebürgermeister Mario Wührer eröffnet als erster Schwimmer das Event und meint dazu: „So viele Personen schwimmen hier im Parkbad täglich ihre Bahnen. Jetzt können sie es für einen guten Zweck tun und damit Menschen helfen, die dringend auf Unterstützung angewiesen sind. Danke der Wasserrettung für die Organisation dieser großartigen Veranstaltung!“

Außerhalb der regulären Badöffnungszeiten, vor allem in der Nacht, wird die Wasserrettung das 24-Stunden-Schwimmen überwachen und freut sich über jeden Beitrag, egal wie viele Bahnen oder wie lange man schwimmt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können wählen, zu welcher Zeit in den 24 Stunden sie starten möchten, insofern zu dem Zeitpunkt eine Bahn frei ist. Zur besseren Planung werden Anmeldungen im Badbuffet bei der Familie Mairhofer entgegengenommen, die das Event auch mit einer Rund-um-die-Uhr-Bewirtung und mit geheizten Umkleidekabinen unterstützt. Die Anmeldungen laufen bereits auf Hochtouren, wie Margit Stockinger berichtet: „Selbst bevor die Nachricht über die Aktion an die Medien rausgegangen ist, gab es schon sehr viele Anmeldungen!“

Das 24-Stunden-Schwimmen findet auch bei Schlechtwetter (außer Gewitter) statt. Am Ende der 24 Stunden wird der erschwommene Betrag stellvertretend an Bürgermeister Werner Krammer und Mitarbeiter des Sozialamts übergeben. Krammer wird die Aktion auch als letzter Schwimmer beschließen und sich am Samstagabend bei allen, die mitgeschwommen sind, mit einem „Grill-on-Tour-Spezial“ im Parkbad bedanken. „Eine großartige Idee der Wasserrettung“, meint der Bürgermeister. „Hier kann jeder einen Beitrag leisten und mit ein bisschen gesunder Bewegung etwas Gutes tun. Ich bedanke mich schon jetzt für diese wichtige Aktion, die das Miteinander in den Vordergrund stellt. Von solchen vorbildlichen Initiativen profitiert die ganze Stadt, da bin ich mir sicher.“

