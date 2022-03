"Children of the Sun" verschoben

Aufgrund der internationalen Situation und Corona-bedingten Ausfällen bei den Künstlerinnen und Künstlern verschiebt die Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal das musikalische und multimediale Kunstprojekt "Children Of The Sun" von Tata Asatiani-Aigner (alias Filia Solis), das am Samstag im Plenkersaal über die Bühne hätte gehen sollen, auf einen späteren Zeitpunkt.

Der neue Termin für die Aufführung wird noch bekannt gegeben. Tickets behalten bis dahin ihre Gültigkeit, sofern der neue Termin wahrgenommen werden kann. Andernfalls erhält man das Eintrittsgeld zurück.

