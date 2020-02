Bei der Waidhofner Klimademo im Dezember stand der regionale öffentliche Verkehr im Fokus: Rund 130 Demonstranten forderten dabei lautstark den Erhalt der Citybahn.

Die Waidhofner Stadtbahn soll mit dem Fahrplanwechsel im Dezember ja nur noch zwischen dem Hauptbahnhof und dem Vogelsang verkehren – dafür allerdings im Halbstundentakt. Außerdem sollen neue Stopps in der Kupferschmiedgasse und beim Eurospar errichtet werden.

Um ihr Anliegen zu untermauern, schickten die Protestanten sowohl an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko als auch an Bürgermeister Werner Krammer und den Waidhofner Gemeinderat Briefe, in denen sie forderten, die beschlossene Verkürzung der Citybahn für drei Jahre auszusetzen und das Vorhaben noch einmal zu überdenken. Bürgermeister Werner Krammer antwortet darauf nun mit einem offenen Brief. Beim Entschluss, die Citybahn zu verkürzen, seien viele Facetten zur Diskussion gestanden, die es zu vereinbaren galt, heißt es darin.

Stadtchef spricht von Win-Win-Win-Situation

„Mit dieser Entscheidung, die schlussendlich der Gemeinderat getroffen hat, wurde eine Win-Win-Win-Situation geschaffen“, schreibt Krammer. „So können wir einerseits den Radfahrverkehr stärken und noch sicherer machen, Betrieben, die sich vergrößern wollen, Platz bieten und durch konkrete Verbesserungen noch mehr Menschen zu Zugfahrerinnen und Zugfahrern machen.“

Durch die Taktverdichtung ab Dezember sowie eine Attraktivierung der Haltestellen solle die Citybahn aufgewertet werden. Seitens der NÖVOG und der Stadt Waidhofen sei das Bekenntnis zur Citybahn als innerstädtisches Verkehrsmittel klar. „Aktuell wird in einem Forschungsprojekt der Fachhochschule St. Pölten in Kooperation mit den Niederösterreich Bahnen bereits die neue Fahrzeuggeneration mit alternativen Antriebsformen überlegt, die auf der Citybahn zum Einsatz kommen soll“, führt der Bürgermeister aus. „Wir alle müssen in Zukunft verstärkt öffentliche Verkehrsmittel nutzen, um das allgemeine Mobilitätsverhalten grundlegend zu ändern!“

Den Einsatz der Mitwirkenden bei den Klimaprotesten schätze er sehr, hält Krammer fest. „ Der Klimagedanke muss bei allen unseren Entscheidungen miteinfließen, was auch in der Vergangenheit schon passiert ist. Rahmenbedingungen müssen aber vor allem von der Bundespolitik und noch größeren Einheiten vorgegeben werden.“

Indes regt sich im Vogelsang Widerstand gegen die angedachte neue Haltestelle beim Eurospar. Anrainer haben Bedenken hinsichtlich Lärm- und Umweltbeeinträchtigungen. Das Pfeifen der Citybahn vor den Bahnübergängen werde durch den geplanten Halbstundentakt zunehmen, so die Sorge der Anrainer. Dass die Dieselloks bei der neuen Endstation beim Eurospar Unmengen an Schadstoffen in die Luft abgeben werden, wird ebenfalls befürchtet.

Stadtchef lud zu Gespräch mit Anrainern

Am Montag lud Bürgermeister Werner Krammer die Anrainer im Vogelsang deshalb zu einer Besprechung ins Rathaus. „Ich habe mir die Bedenken der Anrainer angehört und nehme sie mit, um sie am Freitag bei einem Gespräch mit der NÖVOG vorzubringen“, sagt der Stadtchef. „Ziel muss es sein, das Pfeifen auf der gesamten Citybahn-Strecke wegzubekommen und die Dieselloks sollten während der Wartezeit beim Eurospar abgeschaltet werden.“

Es gebe aber auch durchaus Anrainer im Vogelsang, welche die neue Haltestelle begrüßen, stellt der Stadtchef klar. Schließlich, sagt Krammer, würde der Komfort im Vogelsang dadurch steigen.