Waidhofen/Ybbs: Abwärts feiert Geburtstag

Der Linzer DJ und Produzent Phentix hätte bereits bei der ersten Ausgabe von „Abwärts“ zu Gast sein sollen, musste damals allerdings krankheitsbedingt absagen. Nun wird er seinen Auftritt nachholen und mit seinen düsteren, mitreißenden D'n'B-Tracks den Dancefloor in Bewegung halten. Unterstützung kommt dabei von dem Haager DJ und Produzenten Ieconomy, dessen Sets aus den Genres Progressive, Psytrance und Techno schöpfen.

Im Rahmen dieses Jubiläums entschied man sich beim Kulturverein Förderband auch dazu, frische DJ-Talente, die noch nie einen öffentlichen Auftritt hatten, zu fördern. Hierfür hatte man zwei Wochen Zeit, sich mit einem Selfmade-Mix zu bewerben. Die Jury, welche aus der „Abwärts“-Crew bestand, entschied sich schlussendlich für die DJs Turntella und Who is Ela. Man darf also auf einen Abend mit etablierten wie neuen Talenten der elektronischen Musik gespannt sein.

Tickets sind über www.ntry.at erhältlich.

