Heuriger in der Brandstatt in Konradsheim öffnet wieder seine Pforten

Nach mehr als 25 Jahren feiert der Heurige der Familie Steinkellner in der Brandstatt in Konradsheim sein Comeback. Beim sogenannten „Bauernschmaus“ am Fronleichnams-Wochenende bewirten Dominik und Michi Steinkellner ihre Gäste mit Schmankerln und Köstlichkeiten aus der eigenen Bio-Landwirtschaft und von ausgewählten Partnerbetrieben aus der Region.

Das (Land-)Wirte-Paar lädt von Donnerstag bis Sonntag täglich zum Verweilen im herrlichen Gastgartenambiente mit Blick ins Sengsengebirge ein.

Öffnungszeiten:

Donnerstag, 8. Juni: 10–23 Uhr,

Freitag, 9. Juni: 16–23 Uhr,

Samstag, 10. Juni: 16–23 Uhr,

Sonntag, 11. Juni: 10–23 Uhr

Weitere „Bauernschmaus“-Termine: 7.–9. Juli, 11.–13. August

Ort: Brandstatt – Familie Steinkellner, Konradsheim 35, Waidhofen/Ybbs; Reservierungen unter 0681/20794220 oder info@brandstatt.eu. Weitere Informationen unter www.brandstatt.eu.