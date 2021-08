Einen weiteren Anstieg bei den Corona-Infektionen verzeichnet man in der Stadt Waidhofen. Während man am Montag der Vorwoche noch bei vier aktiven Fällen lag, kamen bis Montag dieser Woche sechs Neuinfektionen hinzu. Eine Person wurde wieder gesund und so lag man in der Statutarstadt am Wochenanfang bei neun aktiven Fällen.

Die Neuinfektionen würden großteils auf Reiserückkehrer zurückgehen und Familien betreffen, berichtet Bürgermeister Werner Krammer. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in der Stadt am Montag bei 53,9. 35,9 betrug der Wert die Woche davor. Im Bezirk Amstetten verzeichnete man am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 47,2 (Vorwoche: 41,2).

In Sonntagberg erhöhte sich die Zahl der infizierten Personen in der Vorwoche von zwei auf fünf. In Allhartsberg lag man zuletzt weiterhin bei einem aktiven Covid-Fall. Eine Neuinfektion wurde am Samstag in Hollenstein gemeldet. Nach wie vor Corona-frei war man hingegen am Montag in Kematen, Ybbsitz und St. Georgen/Reith. Auch in Opponitz war man zu Wochenbeginn wieder ohne Infektionsfall, nachdem vor einer Woche noch eine Person als infiziert galt.

Um die Durchimpfungsrate weiter nach oben zu schrauben, macht am Mittwoch, 25. August, zwischen 15 und 18 Uhr ein Impfbus in Sonntagberg vor dem Gemeindeamt in Rosenau halt.

Impfbus macht in Sonntagberg halt

Jeder, der möchte, kann sich dort unkompliziert impfen lassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Geimpft wird voraussichtlich mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer, Johnson&Johnson und Moderna. Im Rahmen der Pfizer- oder Moderna-Erstimpfung kann dann direkt vor Ort im Impfbus gleich der Zweitimpfungstermin ausgemacht werden. Bei einer Impfung mit Johnson&Johnson ist keine Zweitimpfung erforderlich. In Waidhofen wird es am Mittwoch, 25. August, von 16 bis 20 Uhr, und am Freitag, 27. August, von 8 bis 13 Uhr, im Rathaus auf einer Pop-up-Impfstraße die Möglichkeit zur Covid-Immunisierung geben. Zum Einsatz kommt der Impfstoff von Biontech/Pfizer.