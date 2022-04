Kinder im Ybbstal: Mehr Freude an der Bewegung

Werbung

Nach Angaben der Österreichischen Gesundheitskasse war 2020 jedes dritte Kind in Österreich übergewichtig, bei zehn Prozent war sogar von Adipositas zu sprechen. Die Ursachen für Übergewicht im Kindes- und Jugendalter sind vielfältig und komplex. Organische Probleme können hier genauso zugrunde liegen wie psychische Ursachen, auch soziopolitische Faktoren, wie zum Beispiel die Einkommenslage der Eltern oder Erziehungsberechtigten, spielen eine große Rolle. Zwei Faktoren für Übergewicht, die man hingegen selbst gut beeinflussen kann, sind Bewegungsmangel und eine falsche Ernährung.

Herbert Haidler, Direktor der Sportmittelschule Waidhofen-Zell, kennt die Forderung nach mehr Bewegung in der Schule: „Die tägliche Turnstunde wird immer wieder verlangt, viel wichtiger wäre meiner Meinung nach aber noch mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren. Wir sehen auch bei uns in der Schule, dass viele Kinder mit dem Auto gebracht werden, obwohl sie nur einen kurzen Schulweg hätten. Da läuft etwas falsch.“ Barbara Eichleter ist regelmäßig in Schulen und Kindergärten mit der Initiative „Kinder gesund bewegen“ zu Gast und vermittelt in Ballschulen Ballgefühl und Freude an der Bewegung. „Eine gute Ernährung vorzuleben ist wichtig, die Eltern haben da eine Vorbildwirkung“, meint Eichleter. „Es gibt so viele Möglichkeiten, sich im Alltag zu bewegen, man muss die Kinder da mitziehen!“ Auch Karina Fürnholzer, Sportlehrerin an der Sportmittelschule Waidhofen-Zell, betont die Rolle der Eltern: „Man müsste mit jungen und werdenden Eltern reden und da bereits Bewusstseinsbildung betreiben.“

In Verbindung mit ausreichender Bewegung sollte auch immer auf eine gesunde Ernährung geachtet werden. Die Ernährungstrainerin Elfriede Freundl gibt hierzu einige wertvolle Tipps: „Vollkornprodukte und Vollkornbrot sättigen gut und die Kinder haben nicht gleich wieder Heißhunger. Es ist auch wichtig, das Essen für Kinder schön herzurichten – das Auge isst mit. Fertigprodukte sind generell zu süß und zu fett, es ist überall Zucker enthalten, auch wenn man es nicht erwartet. Dadurch ist man momentan zwar satt, doch der Heißhunger lässt nicht lange auf sich warten. Meine Empfehlung ist, die Inhaltsangaben bewusst zu lesen, noch besser ist, selbst zu kochen. Es gibt zahlreiche einfache, gesunde Rezepte – auch im Internet.“

Amstetten wird Pilotbezirk für mehr Schulsport

Dass Bewegung und eine sinnvolle Ernährung wirksame Hebel sind, um Übergewicht vorzubeugen, weiß auch der Leiter der Außenstelle der NÖ Bildungsdirektion für das Mostviertel Josef Hörndler. Er hat dafür eine überraschende Ankündigung parat: „Amstetten soll einer von zwei Pilotbezirken in NÖ werden, für mehr Schulsport. Derzeit werden die Möglichkeiten und Details überlegt“, sagt Hörndler. Schule und Sportvereine sollen nach dem Vorhaben von Hörndler vermehrt zusammenarbeiten, wie es mit den Musikschulen schon oft gut funktioniert. Vereinstrainer sollten unter anderem auch als Coaches in Unterrichtsstunden eingesetzt werden können.

Während an der Sportmittelschule durch die Pandemie kein Einbruch in der Fitness der Kinder zu beobachten war, wie Haidler und Fürnholzer angeben, sei allgemein das mangelnde Angebot an sportlichen Aktivitäten während der Lockdowns auf jeden Fall ein Pro blem. „Da haben sich über die beiden Corona-Jahre Gewöhnungseffekte eingestellt, die nicht so einfach rückgängig gemacht werden können“, meint etwa Josef Hörndler. Auch Eichleter hebt die Wichtigkeit eines Vereinsangebots für Kinder und Jugendliche hervor: „Man isst ja oft aus Langeweile, und wenn Kinder in einem Verein sind, gibt es etwas zu tun.“

Auch bei den ganz Kleinen sollte man bereits die Lust auf Bewegung fördern. Neben einem verringerten Sportangebot durch Vereine gibt es aber noch weitere Punkte, die zu einem geringeren Bewegungsantrieb bei Kindern und Jugendlichen beitragen können, wie Haidler erklärt: „Die digitalen Medien sind da natürlich auch ein Faktor, teilweise nehmen sie Zeit weg von Aktivitäten wie draußen mit Freunden rumlaufen oder Fahrrad fahren“, meint Haidler.

Niederschwelliges Bewegungsangebot

Äußerst wichtig sei es, ein Bewegungsangebot möglichst niederschwellig anzusetzen, sodass für Kinder, die vielleicht schon Probleme mit Übergewicht haben, kein Leistungsdruck entsteht, betont Karina Fürnholzer: „Es reicht ein Baum zum Klettern oder Ybbssteine zum Balancieren. Da gibt es in der Umgebung viele Möglichkeiten, gerade für Kinder, die nicht so gerne Laufen oder Radfahren gehen.“

