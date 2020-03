Leere Weihwasserbecken, kein Friedensgruß, Einschränkungen bei der Kommunion: Auf Anordnung der Diözese St. Pölten gab es bereits in der Vorwoche Präventionsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in den Pfarren. Seit Montag sind nun alle Veranstaltungen in der Stadtpfarre Waidhofen bis 3. April abgesagt, die Gottesdienste ausgesetzt.

Schon in der letzten Sonntagsmesse seien weniger Teilnehmer zu verzeichnen gewesen, berichtet der Waidhofner Stadtpfarrer Herbert Döller. Die tägliche Anbetung in der Marienkapelle bleibt laut Plan aufrecht – auf freiwilliger Basis.

Negative und beleidigende Mitteilungen wegen Aussetzung

Die seit Montag geltenden Ausgangsbeschränkungen sollten dabei kein Hindernis darstellen: „Ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass man nicht mehr in die Kirche gehen darf“, sagt Döller. Er wünscht sich allerdings mehr Informationen in den Medien auch über die Auswirkungen der Maßnahmen auf das kirchliche Leben.

Verärgert zeigt sich Döller über das Unverständnis, das manche Menschen der Aussetzung der Gottesdienste entgegenbringen: So hätte er bereits sehr negative und beleidigende Mitteilungen per Whats App oder SMS bekommen, weil er die Messen ausfallen lasse, während diese in anderen Gemeinden noch abgehalten würden.

Er appelliert, ein offenes Auge für andere Menschen zu haben, beispielsweise älteren Nachbarn telefonisch Hilfe beim Einkaufen anzubieten. „Das macht derzeit der Pfarrgemeinderat, aber auch alle Christen sind angehalten, darauf zu schauen, wo sie helfen können.“

Auch die Pfarrkanzlei sei mittlerweile geschlossen, die Mitarbeiter zu Hause. Er selbst stehe aber für Gespräche zur Verfügung: „Es gibt viele Menschen, besonders ältere, die jetzt wenige Kontakte zu anderen haben, denen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt. Bevor das passiert, bitte ich sie, im Pfarrhof anzurufen – ich bin daheim.“ 07442/52544