Zwei Zivildiener und ein Kurzzeitpflegegast im Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Wie Unternehmenssprecher Bernhard Jany von der NÖ Landesgesundheitsagentur berichtet, weist lediglich ein Zivildiener leichte Symptome auf. Der zweite Zivildiener und der Kurzzeitpflegegast haben keine Symptome.

Fünf Personen an Covid-19 erkrankt

Auch wenn die Corona-Ampel in Waidhofen immer noch auf grün ist, stieg die Zahl der Neuinfektionen mit Covid-19 in der Statutarstadt zuletzt weiter an. Seit Freitag der Vorwoche kamen sieben bestätigte Coronavirus-Fälle dazu. Aktuell erkrankt sind derzeit fünf Personen.