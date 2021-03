Am Wochenende erfolgte in Waidhofen der Startschuss für die großflächigen Corona-Schutzimpfungen. Gemeinsam mit den niedergelassenen Ärzten, dem Roten Kreuz und dem Landesklinikum organisierte die Stadtgemeinde im Fünf-Elemente-Museum im Rothschildschloss eine Impfstraße. Alle verfügbaren Termine für das erste Wochenende waren ausgebucht. Geimpft wurden über 80-jährige Personen.

„Nur durch eine Impfung können wir dauerhaft das Coronavirus überlisten und in unser gewohntes Leben zurückkehren“, erklärt Amtsärztin Margit Kortschak. „Deshalb bin ich sehr froh, dass wir vergangenes Wochenende mit den Impfungen in Waidhofen beginnen konnten. Wir haben das reibungslos über die Bühne gebracht und insgesamt 1.075 Personen an drei Tagen geimpft.“

Insgesamt waren 17 Ärztinnen und Ärzte von vergangenem Freitag bis Sonntag im Einsatz. Die Impfstraße wurde so eingerichtet, dass es getrennte Ein- und Ausgänge, Barrierefreiheit sowie genügend Raum, um Abstand halten zu können, gab. Personen aus ganz Niederösterreich nahmen die Impftermine in Waidhofen wahr.

Impfwillige aus ganz Niederösterreich kamen

So kamen unter anderem auch Personen aus den Bezirken Baden, Mistelbach oder Wiener Neustadt zum Impfen nach Waidhofen angereist. Alle Geimpften zeigten sich von der unkomplizierten Abwicklung angetan. „Ich freue mich, dass ich hier in Waidhofen einen Termin bekommen habe“, sagte etwa Stephanie Rotheneder aus Lunz am See. „Die Freundlichkeit der Leute vor Ort sowie die gesamte Organisation waren wirklich beeindruckend.“

Auch Bürgermeister Werner Krammer freute sich über den gelungenen Impfstart: „Ich danke den Ärztinnen und Ärzten, dem Roten Kreuz, den zahlreichen Freiwilligen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtgemeinde für ihren Einsatz! Die gesamte Organisation und Durchführung hat vorbildlich funktioniert. Einmal mehr haben wir gezeigt, was wir gemeinsam schaffen können, wenn es darauf ankommt.“

Selbst ein Bild vor Ort machten sich auch die Bürgermeister der Nachbargemeinden. „Die Impfstraße gemeinsam zu organisieren, war definitiv die richtige Entscheidung und einfach der effizienteste Weg, um ein optimales Service anzubieten“, erklärt Allgemeinmedizinerin Jonna Feyertag-Leidl. „Durch die Zusammenarbeit ist es uns gelungen, das gemeinsame Konzept durchzuziehen und so viele Personen wie möglich in kürzester Zeit durchzuimpfen. Wir hoffen, dass auch unsere nächsten angegebenen Termine trotz des derzeitigen Impfstoffmangels stattfinden können.“

Am kommenden Wochenende geht die Impfstraße im Rothschildschloss für über 80-Jährige wieder von Freitag bis Sonntag in Betrieb. Die Buchung von Impfterminen ist über die Website www.notrufnoe.com/impfung-terminbuchung möglich. Hier findet man auch aktuelle Informationen darüber, welche Personengruppen sich aktuell für Impfungen anmelden können.