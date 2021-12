Impfquote steigt im Ybbstal langsam, aber stetig

Derzeit wird in ganz Niederösterreich wieder fleißig gegen das Corona-Virus geimpft. Viele Leute holen sich bereits den dritten Stich ab, andere entscheiden sich nun erstmalig für die Impfung oder vervollständigen ihre Grundimmunisierung. Auch im Ybbstal ist eine langsame Steigerung der Impfquote zu beobachten (siehe Infobox), wobei die Zahlen noch immer unter dem niederösterreichischen Durchschnitt liegen.

„Manche Leute sind sehr kritisch gegenüber der Impfung und wollen ihre Freiheitsrechte gewahrt haben, es gibt aber wenig Bereitschaft, das Problem gesamtheitlich für die Gemeinschaft zu sehen.“Gerhard Lueger

In Ybbsitz haben sich bisher 53,05 Prozent der Gesamtbevölkerung die zweite Impfdosis abgeholt. Damit bildet der Ort nach wie vor das Schlusslicht im Ybbstal. Bürgermeister Gerhard Lueger würde sich einen größeren Zusammenhalt in der Gemeinde wünschen: „Manche Leute sind sehr kritisch gegenüber der Impfung und wollen ihre Freiheitsrechte gewahrt haben, es gibt aber wenig Bereitschaft, das Problem gesamtheitlich für die Gemeinschaft zu sehen.“ Was Möglichkeiten betrifft, die Impfbereitschaft zu steigern, sieht Lueger wenig Handlungsspielraum: „Auf Gemeindeebene ist es sehr schwierig, etwas zu bewegen, die Fronten sind verfahren.“

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Am anderen Ende des regionalen Spektrums liegt St. Georgen am Reith, das mit 69,12 Prozent an abgeschlossenen Zweitimpfungen derzeit die höchste Impfquote im Ybbstal vorzuweisen hat. Wie Bürgermeister Josef Pöchhacker einräumt, liegt dies wahrscheinlich auch an der geringen Einwohnerzahl und dem vergleichsweise hohen Durchschnittsalter der Bevölkerung. „Es gab bei uns nie so wirklich Diskussionen darüber. Ich selbst habe mich immer neutral verhalten, weil ich denke, dass Empfehlungen in dieser Sache von Ärzten und nicht von der Politik kommen sollten“, meint Pöchhacker.

In der Stadt Waidhofen wurde am Samstag wieder ohne Voranmeldung im Schloss Rothschild geimpft. 382 Personen holten sich eine Impfdosis ab, 40 davon waren Erstimmunisierungen. Auch die nächsten beiden Samstage wird die Impfstraße in Betrieb sein. „Wir tun als Stadt weiterhin alles, um ein niederschwelliges Impfangebot anbieten zu können“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. Am Wochenende zuvor wurde auch in den Ortsteilen geimpft. 181 Menschen nahmen dieses Angebot wahr, 30 davon waren Erststiche. „Wenn man berücksichtigt, dass das Zeitfenster jeweils nur eineinhalb Stunden betrug, muss man zufrieden sein“, meint der Stadtchef. „Aber natürlich wünsche ich mir mehr Erstimmunisierungen.“

Impfung ist bester Schutz vor schweren Verläufen

Am Landesklinikum Waidhofen verzeichnet man eine leichte Entspannung der Covid-Situation dank Lockdown und Drittimpfung, dennoch bleibt die Lage ernst und das medizinische Personal arbeitet nun schon seit langer Zeit unter erschwerten Bedingungen. Laut Stationsleiterin Eva-Maria Wagner ist das Arbeiten in Schutzausrüstung sehr fordernd, dazu kommt die strenge Einhaltung aller Schutzvorkehrungen und ein ständiges Arbeiten am oder über dem Limit: „Zeitweise mussten bis zu sechs beatmungspflichtige Patienten gleichzeitig versorgt werden. Das benötigt hohen pflegerischen Personalaufwand und ist für das gesamte Team stark körperlich und psychisch anstrengend. Die vielen Sterbefälle zu begleiten ist sehr emotional belastend für die Mitarbeiter.“

„Informieren Sie sich beim Hausarzt und holen Sie bei Bedarf auch eine zweite Meinung ein.“ Stefan Leidl

Die Impfung, insbesondere die dritte Dosis, sei nach Erfahrungswerten ein sehr guter Schutz vor schweren Krankheitsverläufen und Hospitalisierungen. Bezüglich des jüngsten Trends von Selbstmedikamentationen, mit teilweise tödlichen Folgen, meint der ärztliche Direktor Stefan Leidl: „Seitens des Klinikums liegt das Vertrauen in der Wissenschaft. Wir vertrauen belegbaren Daten, demnach ist es unverständlich, dass Personen ohne medizinische Ausbildung derartige Medikationen empfehlen oder einnehmen. Informieren Sie sich beim Hausarzt und holen Sie bei Bedarf auch eine zweite Meinung ein.“