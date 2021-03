Die dritte Welle der Covid-Pandemie hat nun auch Waidhofen voll erwischt. Nicht zuletzt auch durch die britische Mutation des Coronavirus stieg die Zahl der Infektionen in der Stadt in den letzten Tagen stark an. Zählte man am Montag noch 18 aktive Fälle, waren es am Donnerstag bereits 39. 23 Neuinfektionen kamen in diesen drei Tagen hinzu. Demgegenüber stehen zwei Personen, die im selben Zeitraum wieder gesund wurden. 70 Personen wurden zwischen Montag und Donnerstag in Quarantäne geschickt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Covid-19-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen im Verhältnis zu 100.000 Einwohnern) liegt in Waidhofen derzeit schon bei 321.

Die Lage in Waidhofen entwickle sich besorgniserregend, hält Bürgermeister Werner Krammer auf Facebook fest. Damit schreite man bei der Sieben-Tage-Inzidenz rasant in Richtung der 400er-Grenze. „Wenn diese sieben Tage hindurch überschritten wird, bedeutet das drastische Einschränkungen für uns alle. Ausreisetests und Schulen im Distance-Learning sind die wohl einschneidendsten", so der Stadtchef. Er ruft die Bevölkerung zu Disziplin auf und erinnert die Bürger an die strengen Maßnahmen des neuerlichen Lockdowns, die ab Gründonnerstag für die Ostregion gelten. Dazu zählen eine ganztägige Ausgangsbeschränkung und die Reduktion der Kontakte außerhalb des eigenen Haushaltes auf Einzelpersonen. „Ich ersuche die Waidhofnerinnen und Waidhofner gerade zu den Osterfeiertagen die Corona Regeln zu beachten“, appelliert der Stadtchef. „Angesichts der stark steigenden Zahlen ist die Polizei angehalten, die Einhaltung verstärkt zu kontrollieren und ausgesprochene Quarantäne-Maßnahmen zu überwachen.“

Teststraße am Dienstag nach Ostern in Betrieb

Ganz wesentlich für die Bekämpfung der Pandemie sei regelmäßiges Testen, hält der Bürgermeister fest. „Machen Sie von unserem umfangreichen, kostenlosen Testangebot im Schloss Rothschild Gebrauch. Damit können unbemerkte Infektionen entdeckt und Infektionsketten unterbrochen werden.“

Die Teststraße im Schloss Rothschild ist immer montags, mittwochs, freitags und samstags in Betrieb. Am Ostermontag ist sie geschlossen, dafür wird es am Dienstag nach Ostern eine zusätzliche Testmöglichkeit geben. „Ein negativer Test ist aber kein Freibrief, sondern lediglich eine Momentaufnahme“, hält Krammer fest. „Ich bitte Sie eindringlich: Werden Sie auch mit einem negativen Test nicht leichtsinnig und halten sie sich an die Hygiene-, Abstands- und Maskenregeln!“

Weiter gehen in Waidhofen auch die Corona-Schutzimpfungen. So werden Personen ab 72 Jahren am 10., 17. und 24. April auf der Impfstraße im Waidhofner Rothschildschloss mit dem Biontech/Pfizer-Impfstoff immunisiert. Über www.impfung.at können derzeit keine Termine mehr gebucht werden, da die Plattform bereits für die nächste Termin-Ausschreibung vorbereitet wird. Dennoch gab es zuletzt für den 17. und den 24. April noch einige freie Termine. Diese können über das Bürgerservice des Magistrats unter 07442/511 gebucht werden.

Wartelisten für Schutzimpfung

Zudem gibt es Wartelisten. Die bisherigen Erfahrungen auf der Impfstraße haben nämlich gezeigt, dass aus den Ampullen mehr Impfdosen gezogen werden können, als Termine vergeben wurden. Außerdem kommt es immer wieder vor, dass Termine kurzfristig nicht wahrgenommen werden. Der übrige Impfstoff muss aber so rasch als möglich verimpft werden. Um hier schnell reagieren zu können, erstellt das Bürgerservice am Magistrat Waidhofen ab sofort Wartelisten. Diese sind primär für Waidhofnerinnen und Waidhofner der Altersgruppe 72plus gedacht, die keinen Termin mehr bekommen haben. Sie können sich unter 07442/511 vormerken lassen.

Eine Garantie für einen tatsächlichen Impftermin ist dies jedoch nicht. Personen, die auf der Warteliste vorgemerkt sind, werden telefonisch kontaktiert, sobald absehbar ist, dass am 10., 17. oder 24. April noch Impfdosen frei sind. Die Verständigung erfolgt kurzfristig. Das kann auch erst direkt am Tag der Impfaktion sein.

Personen über 68 Jahre als nächstes dran

Laut der letzten Information der Impfkoordinationsstelle „Notruf NÖ“ soll es ab Mitte der kommenden Woche neue Impftermine für Personen über 68 Jahre geben. Laufende Informationen dazu finden sich auf www.impfung.at sowie den Informationskanälen der Stadt.

Bürgermeister Krammer appelliert an die Bevölkerung: „Lassen Sie sich impfen, sobald Sie die Möglichkeit dazu haben. Die Impfung ermöglicht uns eine rasche Rückkehr zu einer Normalität und dem gewohnten Leben!“

Teststraße Schloss Rothschild, Waidhofen:

Montag: 7 bis 14 Uhr

Mittwoch: 12 bis 18 Uhr

Freitag: 8 bis 16 Uhr

Samstag: 14 bis 18 Uhr

Am Ostermontag ist die Teststraße geschlossen. Dafür ist sie am Dienstag, 6. April, von 7 bis 14 Uhr geöffnet.