Während alle Schulen im Lockdown sind, bieten die Sonderschulen, die im Frühjahr ebenfalls den Präsenzbetrieb gedrosselt hatten, landesweit Regelunterricht. Das war von Anfang an vom Ministerium so vorgegeben. „Daher ist es uns jetzt möglich, Präsenzunterricht und Lockdown gut zu vergleichen“, sagt die Direktorin der Waidhofner Allgemeinen Sonderschule Michaela Möbius.

„Unsere Erfahrungen mit dem ersten Lockdown und dem Distance Learning waren durchwegs positiv, und wir können mit Stolz sagen, dass selbst in dieser herausfordernden Zeit kein Schüler auf der Strecke geblieben ist. Das Betreuungsangebot wurde gut angenommen und genützt. Besonders erleichtert waren alleinerziehende Mütter in systemerhaltenden Betrieben“, sagt Möbius.

Unterricht mit Abstand und in der Natur

In den sieben Klassen der Schule, die im Waidhofner Schulzentrum in der Pocksteinerstraße untergebracht ist, werden Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren von 20 Lehrkräften unterrichtet. „Der Präsenzunterricht wird von allen Beteiligten als sinnvoll und gut erlebt. Unterricht im Freien, Waldtage sowie das Bewegen in der Natur sind für uns bei Abstandhalten selbstverständlich“, sagt Möbius. Händewaschen und Lüften gehörten zum Unterrichtsalltag wie Lesen, Schreiben und Rechnen, auch schon vor der Pandemie.

Ist eine Klasse in Quarantäne, was auch schon vorkam, wurde im Distance Learning weitergearbeitet. Möbius: „Die Absonderung wird nicht so belastend erlebt, da diese nur eine kurze Zeitspanne dauert. Und zwischendurch Homeschooling ist auch aus Sicht der Schülerinnen und Schüler ok.“

Auf den Punkt gebracht hat das ein Schüler selbst, als er merkte, dass die Sonderschüler die einzigen im Präsenzunterricht waren: „Wir sind halt etwas Besonderes.“