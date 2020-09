„Wir sind eigentlich kein Verein, der Sitzkonzerte macht“, sagt Martin Dowalil, Obmann vom Kulturverein Förderband in Waidhofen. Spontan, aufgrund jüngst verschärfter Maßnahmen im Veranstaltungswesen, blieb ihm aber keine Wahl.

Ein Monat vor der Veranstaltung muss diese angemeldet werden, in Coronazeiten eine unendlich lange Zeit, in der sich noch vieles ändern kann. „Man kann sich auf nichts vorbereiten, es gibt keine Perspektiven“, sagt er.

Heuer keine Chance für die größeren Events

Also fand der „Noise Abend“ am Freitag im Schlosskeller vom Schloss Rothschild im Sitzen statt. „Wir waren positiv überrascht. Die Leute hatten einfach so eine Freude, dass wieder etwas passiert“, ist der Obmann zufrieden.

Neu war auch, dass Gäste an der Abendkasse weggeschickt werden mussten, da die Platzzahl auf 40 Gäste beschränkt war. Die Daten der Besucher werden übrigens für 28 Tage aufbehalten.

Von den ursprünglich 24 geplanten Veranstaltungsterminen konnte nur ein Bruchteil stattfinden. Ein paar kleinere Events, wie den Kleidertausch oder das Adventkranzbinden, will der Verein (natürlich unter Einhaltung der vorgegebenen Maßnahmen) abhalten.

Für die größeren Events, wie den ersten Förderband-Ball sowie alle Tanzveranstaltungen gibt es heuer keine Chance. Einzig ein Filmabend wird am 18. Dezember stattfinden – in welcher Form, wird noch entschieden. „Wir haben viele Ideen und wollen das, was ausgefallen ist, nachholen. Hoffentlich in einem besseren neuen Jahr“, meint Dowalil.

Das „Klangraum-im-Herbst“-Festival findet schon seit August und noch bis 6. November so normal wie möglich statt. Sämtliche Covid-19-Vorkehrungen werden eingehalten, beim personalisierten Sitzplan setzt man auf das Schachbrett-System – immer ein Platz wird ausgelassen. „Ich habe noch nie gehört, dass sich jemand auf einer Kulturveranstaltung infiziert hat. Aber wir spüren die Verunsicherung der Leute schon stark. Die Lust, auf ein Konzert zu gehen, ist geringer. Das merkt man am Kaufverhalten“, berichtet Intendant Thomas Bieber.