Die Zahl der Coronainfektionen in der Stadt Waidhofen ist in den letzten Tagen weiter gesunken. Während am Dienstag noch 51 Personen infiziert waren, zählte man am Donnerstag nur noch 31 aktive Covid-Fälle. Drei Neuinfektionen stehen im selben Zeitraum 23 genesenen Personen gegenüber. Für die Massentestungen am Wochenende hatten sich bis Freitagnachmittag 19,3 Prozent der Bevölkerung online angemeldet.

Coronafrei ist man seit Donnerstag wieder in St. Georgen/Reith. Die drei Personen, die Anfang der Woche noch an Covid-19 erkrankt waren, sind mittlerweile alle wieder genesen. „Das ist natürlich ein schönes Gefühl“, sagt Bürgermeister Josef Pöchhacker. „Ich hoffe nur, dass es auch so bleibt.“

19,7 Prozent der Bevölkerung hatten sich bis Freitagnachmittag online für die Flächentests am Wochenende angemeldet. Zusätzlich wurden am Gemeindeamt zahlreiche weitere Termine für eine Testung vergeben. Bürgermeister Pöchhacker glaubt, dass noch viele weiter, vor allem ältere Gemeindebürger ohne Onlineanmeldung zur Testung kommen werden und ist zuversichtlich, dass man die 50-Prozent-Marke erreichen wird.

Ortschefin hatte leichten Krankheitsverlauf

Ein Auf und Ab gibt es bei den Covid-Infektionszahlen in Hollenstein. Während man am Montag noch 30 infizierte Personen zählte, waren es am Mittwoch nur noch 21. Am Freitag hielt man allerdings wieder bei 25 aktiven Fälle.

Bereits wieder auf dem Weg der Besserung ist Hollensteins Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer. Die Ortschefin hatte sich ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert. „Ich hatte zum Glück einen leichten Verlauf“, berichtet Zebenholzer. „Es hat angefangen wie eine Verkühlung mit Müdigkeit und Kopfschmerzen, erst später kam dann der Verlust des Geruchs- und Geschmacksinns hinzu und beim Stiegensteigen ist mir gleich die Luft ausgegangen.“

Wo sie sich angesteckt hat, kann die Bürgermeisterin nicht nachvollziehen. „Aufgrund des Lockdowns war ich wegen der Kinder viel zu Hause und habe vom Homeoffice aus gearbeitet. Außer Haus habe ich meist eine FFP2-Maske getragen“, erzählt sie. „Möglicherweise ist die Infektion über die Schule erfolgt. Eine Lehrerin meiner Kinder wurde positiv-getestet. Ich hatte aber auch am Gemeindeamt einen Kontakt, wo später eine Covid-Infektion festgestellt wurde.“

Die Familie der Ortschefin blieb von einer Covid-Infektion zum Glück verschont. Mittlerweile ist auch die Bürgermeisterin wieder symptomfrei. Ab dem Wochenende gilt sie als wieder genesen und darf ihre Quarantäne beenden.

Hollenstein führt Anmeldungen für Testung an

Mit 31,2 Prozent haben sich in Hollenstein bislang die meisten Gemeindebürger im Ybbstal für eine Covid-Testung am Wochenende angemeldet. „Ich glaube, das liegt daran, dass wir in der Gemeinde zuletzt so viele Infektionsfälle hatten“, sagt Ortschefin Zebenholzer. Dass die 50-Prozent-Marke geknackt wird, glaubt sie allerdings nicht. Die Bevölkerung ruft die Bürgermeisterin auf, sich testen zu lassen, um asymptomatisch Erkrankte herauszufischen. Für die Testungen selbst hätten sich zahlreiche Freiwillige bereit erklärt mitzuhelfen, berichtet Zebenholzer.

In Ybbsitz gingen die Corona- Infektionszahlen zuletzt weiter zurück. Während man am Montag bei 21 aktiven Covid-Fällen hielt, waren am Donnerstag nur mehr 13 Personen infiziert. 24,1 Prozent der Bevölkerung hatten sich bis Freitagnachmittag online für die Massentests am Wochenende angemeldet.

Weiter zurückgegangen sind die Covid-Infektionen auch in Kematen. 17 aktive Fälle zählte man Anfang der Woche, aktuell hält man bei 13 Infektionen. Mit 17,5 Prozent der Bevölkerung verzeichnete man hier bis Freitagnachmittag die wenigsten Online-Anmeldungen für die Massentests im Ybbstal.

Relativ konstant geblieben ist die Infektionszahl in Sonntagberg: 28 infizierte Personen zählte man am Montag, mit Stand Freitag sind es nun 29. 31 waren es noch am Donnerstag. 20,4 Prozent der Bevölkerung hatten sich in Sonntagberg bis Freitagnachmittag online für die Massentests angemeldet.

Angestiegen sind die Covid-Infektionen zuletzt wieder in Allhartsberg. Zählte man am Sonntag noch 22 infizierte Personen, waren es am Donnerstag wieder 32. 24,4 Prozent der Bevölkerung wollen sich mit Stand Freitag (Online-Anmledungen) am Wochenende testen lassen.

In Opponitz hielt man zuletzt bei sieben infizierten Personen. Die Online-Anmeldequote für die Flächentests liegt derzeit bei 26,2 Prozent.