Am Samstag, 16., und Sonntag, 17. Jänner, werden wieder kostenlose COVID-Flächentests angeboten. Um die Abwicklung jedoch besser planen zu können, erhalten die Bürger via Gemeindebrief vorgeschlagene Testtermine.

Wenn der Zeitpunkt nicht wahrgenommen werden kann, kann man sich auch zu einem anderen Zeitpunkt testen lassen. Eine Online-Anmeldung unter www.testung.at/anmeldung wird jedenfalls dringend empfohlen; eCard, Lichtbildausweis sowie die ausgedruckte Anmeldebestätigung sind zum Test mitzunehmen.

In Waidhofen wird von 8 bis 18 Uhr in der Sporthalle getestet. In Kematen sind die Teststraßen im Zentrum kem.A[r]T am Samstag von 8 bis 17 Uhr und am Sonntag von 8 bis 15 Uhr geöffnet. In Sonntagberg finden die Tests an beiden Tagen von 8 bis 18 Uhr in der Festhalle Rosenau und im Böhlerzentrum statt.

In Ybbsitz wird im Gasthof zum Goldenen Hirschen und in der Mittelschule getestet. In Hollenstein wird von 8 bis 18 Uhr im Feuerwehrhaus getestet, in St. Georgen/Reith am Samstag ab 8 Uhr am Gemeindeamt.