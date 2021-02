Die Corona-Teststraßen im Ybbstal mehren sich. Seit letzter Woche gibt es neben Waidhofen auch in Hollenstein, Allhartsberg und Kematen fixe Gratis-Angebote. Am Mittwochnachmittag öffnet auch in St. Georgen/Reith eine Teststraße am Gemeindeamt, und in Ybbsitz geht am Dienstag, 23. Februar, eine permanente Teststraße in der Mittelschule in Betrieb.

Um die Organisation zu erleichtern, wird gebeten, sich vor der Testung online unter www.testung.at anzumelden. Die Anmeldung bleibt dann drei Monate gespeichert, man braucht sich für einen weiteren Test in dieser Zeit also nicht neuerlich anmelden.

In Zusammenarbeit mit der Apotheke Rosenau wird in der Gemeinde Sonntagberg seit Montag dieser Woche vormittags und nachmittags eine kostenlose Teststraße angeboten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wie die Stadt Waidhofen und die Gemeinde Hollenstein mitteilen, fielen auf ihren Teststraßen bislang keine Tests positiv aus. Aus den anderen Ybbstal-Gemeinden gab es dazu keine Angaben. In Hollenstein ließen sich bis Montag 213 Personen auf der letzte Woche neu eingerichteten Teststraße testen.

Bei einer NÖN-Online-Umfrage gaben 45,7 Prozent an, von dem Gratis-Testangebot regelmäßig Gebrauch zu machen: