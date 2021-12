Waidhofner Stadtchef lud zu Austausch

Angesichts der zunehmenden Corona-Proteste, die auch vor Waidhofen nicht halt machen, lud Bürgermeister Werner Krammer am Freitagabend unter dem Titel „Herausforderung Pandemie: Wege der Deeskalation“ gemeinsam mit der Polizei Vertreter des Landesklinikums, der Apotheken, der Teststraße, des Roten Kreuzes, der Ärzteschaft, der Gesundheitsbehörde und Journalisten zum Austausch ins Rathaus.

Da es andernorts im Rahmen von Demonstrationen zuletzt auch immer wieder zu Anfeindungen und Ausschreitungen kam und öffentliche Einrichtungen, Gesundheitspersonal oder Mitarbeiter von Impf- und Teststraßen angefeindet wurden, wollte man seitens der Stadt die zunehmende Spaltung der Gesellschaft thematisieren und Rüstzeug für Entgleisungsfälle vermitteln. „Die Entwicklung ist besorgniserregend, auch Waidhofen wird davon nicht verschont bleiben“, hielt der Stadtchef fest. „Nun geht es darum, Empfehlungen der Exekutive einzuholen. Wir wollen vorbereitet sein, um richtig reagieren zu können.“

Rechtsextreme nutzen Verunsicherung

Die aktuelle Lage schilderte dann der stellvertretende Leiter des Bundeskriminalamts, Manuel Scherscher. Es würden derzeit sehr unterschiedliche Gruppen gemeinsam gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen, berichtete er. „Wir sprechen da von einer heterogenen Sammelbewegung. Da sind viele dabei, die einfach nur verunsichert sind, aber auch Teile der rechtsextremen Szene, die diese Verunsicherung für ihre Zwecke nutzen und bewusst die Eskalationsspirale nach oben treiben.“ Scherscher rät, Anfeindungen in den sozialen Medien zu dokumentieren und bei Belästigungen Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Bislang habe es bei den Demonstrationen in Waidhofen keine Ausschreitungen gegeben, resümierte Sicherheitsgemeinderat und Polizist Heinz Dötzl. Die Kundgebungen an den letzten beiden Sonntagen in der Innenstadt seien angemeldet gewesen, die Spaziergänge zum Krankenhaus und durch die Innenstadt nicht.

„Die Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut“, hielt Magis tratsdirektor Christian Schneider fest. Der Behörde seien rein rechtlich die Hände gebunden, auch nicht angemeldete Veranstaltungen aufzulösen. Man werde aber nun Security-Personal beim Rathauseingang positionieren. „Es geht in eine Richtung, wo es fast nicht mehr anders geht“, sagte Schneider. Das Aggressionspotenzial gegenüber der Behörde nehme zu, konstatierte auch der Leiter der Hoheitsverwaltung, Franz Hörlesberger.

Zwei Securitys seien rund um die Uhr im Landesklinikum Waidhofen vor Ort, berichtete der ärztliche Leiter, Primar Stefan Leidl. Der „Spaziergang“ zum Krankenhaus habe dazu geführt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Angst hätten.