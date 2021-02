Die Corona-Teststraßen im Ybbstal mehren sich. Neben Waidhofen, Hollenstein und Allhartsberg eröffnete am Dienstag auch die Marktgemeinde Kematen in der Apotheke an der Eisenstraße eine fixe Teststraße. Diese kann jeden Dienstag von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr genutzt werden. Somit haben die Bürger im Bezirk Amstetten eine Möglichkeit mehr, sich via Antigentest kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen.

Manuela Laner registrierte sich bei Markus Haselhofer für einen Antigen-Test. Daniela Haselhofer

Am Mittwoch nächster Woche geht auch in St. Georgen/Reith eine Teststraße in Betrieb.

Um die Organisation zu erleichtern, wird gebeten, sich vor der Testung online unter www.testung.at anzumelden. Die Anmeldung bleibt dann drei Monate gespeichert.

Teststraßen:

Waidhofen:

Schloss Rothschild

Montag: 7 bis 14 Uhr

Mittwoch: 12 bis 18 Uhr

Freitag: 8 bis 16 Uhr

Samstag: 14 bis 18 Uhr

Allhartsberg:

Gemeindeamt

Mittwoch: 13 bis 15 Uhr

Hollenstein:

Vereinsheim

Dienstag: 8 bis 10, 17 bis 19 Uhr

Donnerstag: 17 bis 19 Uhr

Kematen:

Apotheke an der Eisenstraße

Dienstag: 9 bis 12 Uhr, 15 bis 17 Uhr

St. Georgen/Reith:

Gemeindeamt

Mittwoch: 17 bis 19 Uhr

(ab 17. Februar)

Anmeldung: www.testung.at