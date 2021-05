Mit Montag, 17. Mai, wird die im Kristallsaal des Waidhofner Rothschildschlosses stationierte Corona-Teststraße ins 5-Elemente-Museum verlegt. Die Testzeiten bleiben gleich (siehe Infobox unten). Am Pfingstmontag, 24. Mai, ist die Teststraße von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

Die Öffnungszeiten des 5e-Museums ändern sich durch die Verlegung der Teststraße (siehe ebenfalls Infobox). Die Öffnungszeiten der ebenfalls im Schloss Rothschild angesiedelten Infostelle der Ybbstaler Alpen und des Stadt.Depots sind davon nicht betroffen.

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Waidhofen von Montag auf Dienstag von 22 auf 19 gesunken. Es kamen keine Neuinfektionen hinzu. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwochnachmittag nach Angaben des Dashboards der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) mit einem Wert von 98 nach langer Zeit wieder unter der 100er-Marke. Im Bezirk Amstetten lag die Inzidenz bei 79.

Weiter zurück gegangen ist die Zahl der Infizierten auch in Sonntagberg (von zwei auf eins) und Kematen (von sechs auf fünf).

St. Georgen/Reith nicht mehr Corona-frei

Nicht mehr Corona-frei ist die Gemeinde St. Georgen/Reith. Anfang der Woche verzeichnete man drei Neuinfektionen. Angesichts der Öffnung von Gastronomie, Kultur, Sport und Tourismus am 19. Mai weitet die Gemeinde ihre Testkapazitäten wieder aus. So werden ab 21. Mai künftig immer auch freitags von 18 bis 19 Uhr gratis Covid-Antigentests am Gemeindeamt angeboten.

Covid-Antigen-Testungen im Ybbstal:

Allhartsberg: Gemeindeamt, Mittwoch: 13 bis 15 Uhr

Gemeindeamt, Mittwoch: 13 bis 15 Uhr Hollenstein: Vereinsheim, Dienstag: 8 bis 10, 17 bis 19 Uhr, Donnerstag: 17 bis 19 Uhr (auch zu Christi Himmelfahrt, 13. Mai), Samstag: 17 bis 19 Uhr, Sonntag: 18 bis 19.30 Uhr

Vereinsheim, Dienstag: 8 bis 10, 17 bis 19 Uhr, Donnerstag: 17 bis 19 Uhr (auch zu Christi Himmelfahrt, 13. Mai), Samstag: 17 bis 19 Uhr, Sonntag: 18 bis 19.30 Uhr Kematen: Apotheke an der Eisenstraße: Dienstag: 8.30 bis 11.15 Uhr, 14.30 bis 17 Uhr, Do.: 8.30 bis 11.15 Uhr; Terminbuchung: https://apotheken.oesterreich-testet.at; Testbus im Wirtschaftspark: Mittwoch: 14.30 bis 17.30 Uhr

Apotheke an der Eisenstraße: Dienstag: 8.30 bis 11.15 Uhr, 14.30 bis 17 Uhr, Do.: 8.30 bis 11.15 Uhr; Terminbuchung: https://apotheken.oesterreich-testet.at; Testbus im Wirtschaftspark: Mittwoch: 14.30 bis 17.30 Uhr Opponitz: Gemeindeärztin Doris Hofbauer-Freudenthaler führt zu den Ordinationszeiten in ihrer Ordination Gratis-Schnelltests durch. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Gemeindeärztin Doris Hofbauer-Freudenthaler führt zu den Ordinationszeiten in ihrer Ordination Gratis-Schnelltests durch. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Sonntagberg: Festhalle Rosenau, Montag: 8.30 bis 11.30 Uhr, 14.30 bis 17.30 Uhr, Terminbuchung: https://apotheken.oesterreich-testet.at oder 0800/220330

Festhalle Rosenau, Montag: 8.30 bis 11.30 Uhr, 14.30 bis 17.30 Uhr, Terminbuchung: https://apotheken.oesterreich-testet.at oder 0800/220330 St. Georgen/Reith: Gemeindeamt, Mittwoch: 18 bis 19 Uhr, ab Freitag, 21. Mai: 18 bis 19 Uhr

Gemeindeamt, Mittwoch: 18 bis 19 Uhr, ab Freitag, 21. Mai: 18 bis 19 Uhr Waidhofen: Schloss Rothschild, ab 17. Mai: 5e-Museum: Montag: 7 bis 14 Uhr, Mittwoch: 12 bis 18 Uhr, Freitag: 8 bis 16 Uhr, Samstag: 14 bis 18 Uhr, Pfingstmontag: 9 bis 15 Uhr

Schloss Rothschild, ab 17. Mai: 5e-Museum: Montag: 7 bis 14 Uhr, Mittwoch: 12 bis 18 Uhr, Freitag: 8 bis 16 Uhr, Samstag: 14 bis 18 Uhr, Pfingstmontag: 9 bis 15 Uhr Ybbsitz: Mittelschule, Dienstag: 16 bis 18 Uhr, Donnerstag: 16 bis 18 Uhr, Sonntag: 18 bis 20 Uhr

Anmeldung: www.testung.at (wenn nicht anders angegeben)