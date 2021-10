Auch Waidhofen an der Ybbs über Grenzwert für Ausreisekontrollen

Die Frage, ob die Ausreisekontrollen im Bezirk Amstetten auch für Waidhofen an der Ybbs gelten sollen, dürfte sich am Samstag von selbst beantwortet haben. Die 7-Tage-Inzidenz in der Statutarstadt ist auf 637,7 gestiegen und liegt somit deutlich jenseits der Grenzmarke von 500. Im Bezirk ist die 7-Tage-Inzidenz (gemessen pro 100.000 Einwohner) auf 721,3 geklettert. Nur in zwei Bezirken in NÖ ist sie noch höher. In Lilienfeld beträgt sie 777,3. Einsamer Spitzenreiter ist der Bezirk Melk mit 1.171,4.