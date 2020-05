836 Personen waren mit Ende April am AMS Waidhofen als arbeitslos vorgemerkt. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Steigerung um 126,6 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat waren Ende April um 23 Personen mehr arbeitslos.

„Das Mostviertel ist derzeit in Niederösterreich das von der Arbeitslosigkeit am stärksten betroffene Gebiet“, hält Waidhofens AMS-Leiterin Anita Prüller fest. „Wir sind von einer sehr zufriedenstellenden Situation im Zuge der Coronakrise völlig abgestürzt. Derzeit befinden wir uns in einer sehr schwierigen Situation.“

Vereinzelt Anfragen nach Fachkräften

Nichtsdestotrotz gebe es vereinzelt bereits wieder Anfragen von Firmen, die Fachkräfte brauchen, erzählt die AMS-Chefin. Prognosen, wie sich die Situation weiter entwickeln wird, traut sie sich derzeit aber keine abzugeben.

Für 258 Personen wurde im AMS-Bezirk Waidhofen bislang Kurzarbeit bestätigt. 301 Anträge wurden eingebracht. „Alle noch offenen Fälle befinden sich derzeit in Bearbeitung“, hält Prüller fest. „Für das AMS waren die letzten Wochen eine enorme Herausforderung.“