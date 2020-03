Kössl

Nahezu ausgestorben präsentierte sich die Waidhofner Innenstadt am Montagvormittag. Die Corona-Krise machte sich auch im Ybbstal bemerkbar. Nur vereinzelt waren Fußgänger und Radfahrer unterwegs. Auch das Pkw-Aufkommen hielt sich sehr in Grenzen. Lediglich vor manchen Geschäften, etwa der Apotheke, wartende Menschen, da man nur eine begrenzte Anzahl an Leuten in die Räumlichkeiten reinließ.