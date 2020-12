32.540 Bürger nahmen am Wochenende im Bezirk Amstetten und der Statutarstadt Waidhofen an den Antigen-Massentests teil. 82 davon wurden positiv auf Covid-19 getestet. Zum Test angemeldet hatten sich 35.292 Personen. 82 weitere Tests waren ungültig. Die 82 positiv getesteten Personen wurden von der Behörde zu einem PCR-Test geschickt. Am Montag lagen da 20 Testergebnisse vor. 16 davon waren positiv, vier negativ.

Was für Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer völlig unverständlich ist, ist, dass Personen mit Symptomen zu den Massentests gingen. „Denn es wurde ja überall klar kommuniziert, dass diese nur für Bürger gedacht sind, die sich gesund fühlen. Wir hatten aber gleich am ersten Tag 18 antigen-positive Personen, die dann im Telefonat angaben, dass sie sich ohnehin krank fühlen. Sie haben damit ja andere Teilnehmer an den Massentests und auch das Testpersonal gefährdet“, ärgert sich die Behördenleiterin. Der Bezirk Amstetten liegt laut Gerersdorfer bei der Zahl der Teilnehmer mit 28 Prozent in NÖ an letzter, bei den aufgetretenen positiven Fällen aber an erster Stelle.

In der Stadt Waidhofen nutzten am Wochenende 2.664 Personen die Möglichkeit, sich gratis auf das Coronavirus testen zu lassen. Das sind 26,04 Prozent jener Bürger, die dazu eingeladen worden waren – also alle Hauptwohnsitzer ab sechs Jahren. Bei drei der getesteten Personen fiel der Antigentest positiv aus, vier Tests waren ungültig. „Die Organisation der Flächentests hat wirklich vorbildlich funktioniert“, resümiert Bürgermeister Werner Krammer.

In Summe waren in Waidhofen an den zwei Tagen 132 Personen mit der Abwicklung der Tests beschäftigt. In der Sporthalle gab es insgesamt sechs Teststraßen, zwei davon wurden vom Bundesheer betrieben. Im Kristallsaal waren zwei Teststraßen eingerichtet. An beiden Teststationen funktionierte der Ablauf reibungslos. Es kam weder zu langen Wartezeiten noch zu Menschenansammlungen. In nur wenigen Minuten konnten die Testpersonen die Örtlichkeiten auch schon wieder verlassen.

„Natürlich wäre eine höhere Beteiligung wünschenswert gewesen“, hält der Stadtchef fest. „Ich möchte mich bei all jenen Bürgern bedanken, die sich testen ließen und so ihren Beitrag im Kampf gegen die Pandemie geleistet haben. Die Flächentests werden auch in Zukunft eine wichtige Maßnahme darstellen, um noch härtere Einschränkungen vermeiden zu können.“

Beteiligung lässt zu wünschen übrig

1.037 Personen ließen sich in der Gemeinde Sonntagberg in den beiden Teststationen in Rosenau und Böhlerwerk testen. Zwei Personen waren positiv. „Für die Organisation der Flächentests gab es von der Bevölkerung viele positive Rückmeldungen“, berichtet Bürgermeister Thomas Raidl. „Es hat sich bewiesen, dass die Gemeinden auch diese neue organisatorische Herausforderung meistern konnten.“ Raidl verweist darauf, dass sich viele Gemeindebürger berufsbedingt regelmäßig testen lassen.

Perfekt funktioniert haben die Testungen auch in Allhartsberg. „Die gesamte Organisation konnte mit den Gemeinderäten und den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr gut bewerkstelligt werden“, berichtet Bürgermeister Anton Kasser. Von den 641 durchgeführten Tests fielen fünf positiv aus. „Mit einer Beteiligung von 32 Prozent kann man aber nicht zufrieden sein“, hält Kasser fest. „Offensichtlich ist es bei einem Großteil der Bevölkerung noch nicht angekommen, dass es darum geht, eine Verbreitung des Virus zu verhindern. Dies ist nur möglich, wenn ich weiß, dass ich positiv bin, bevor ich Symptome habe. Das Argument, das ich immer wieder gehört habe: ‚Ich gehe nicht zum Test, denn wenn ich positiv bin, muss ich in Quarantäne‘, ist ein sehr unsoziales. Damit nehme ich bewusst in Kauf, andere zu infizieren, meistens sind das die eigenen Familienmitglieder.“ Eine weitere Flächentestung unterstützt der Ortschef. Dabei hofft er auf eine größere Beteiligung.

993 Personen unterzogen sich in Ybbsitz einem Covid-Test. Vier Tests waren hier positiv. Das ist eine Beteiligung von rund 30 Prozent der Eingeladenen. „Es hätten natürlich mehr sein können“, sagt Bürgermeister Gerhard Lueger. „Die Durchführung hat aber reibungslos funktioniert, es gab keinerlei Staus und auch das EDV-System hat zu 100 Prozent funktioniert.“ Auch Lueger spricht sich für weitere Testungen aus: „Nur so kann man die positiven Fälle ohne Krankheitssymptome ermitteln.“

287 Personen ließen sich in Opponitz testen, positiver Fall wurde hier kein einziger regis triert. „Die Durchführung der Massentests am Gemeindeamt hat in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und der Freiwilligen Feuerwehr bestens funktioniert“, gibt auch Bürgermeister Johann Lueger an. „Grundsätzlich bin ich mit der Beteiligung zufrieden, aber in Summe waren zu wenig Personen bereit, sich testen zu lassen.“

In Summe ließen sich in den acht Ybbstalgemeinden 6.998 Personen testen, 16 davon erwiesen sich beim Antigentest als Covid-positiv. Das ist ein Anteil von 0,23 Prozent.