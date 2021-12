47 aktive Fälle zu Ferienstart in Waidhofen/Ybbs

47 aktive Corona-Fälle zählte das Magistrat Waidhofen am Montag nach Weihnachten. Das sind um sieben weniger als acht Tage zuvor. Allerdings sei über die Weihnachtsfeiertage quer durch das ganze Land auch weniger getestet worden, heißt es seitens der Gesundheitsbehörden. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Waidhofen zu Wochenbeginn bei 152,7 Fälle. Das sind 17 Neuinfektionen in sieben Tagen. Damit hat sich die Inzidenz praktisch innerhalb einer Woche halbiert. Der Bezirk Amstetten hielt am Montag bei 302 Neuinfektionen in der Vorwoche und einer Inzidenz von 259. Hier war der Rückgang weitaus geringer. Am 20. Dezember hatte die Sieben-Tage-Inzidenz im Bezirk Amstetten 293,3 betragen. In Sonntagberg, der Ybbstaler Gemeinde mit den zweitmeisten Corona-Fällen, sank die Zahl der aktuell mit Covid-19 infizierten Personen in der Vorwoche von 24 auf 20.

Zwei Corona-Todesfälle im Landesklinikum

Das Landesklinikum Waidhofen betreute am Montag vier Covid-19-Patienten, einen davon auf der Intensivstation. Seit 21. Dezember verzeichnete das LK Waidhofen allerdings wieder zwei Covid-19-Todesfälle. Im LK Amstetten werden aktuell 13 Corona-Patienten betreut, sieben davon intensivmedizinisch. Im LK Scheibbs sind es sechs Corona-Patienten, einer davon auf der Intensivstation. Auch dort verzeichnete man in der Vorwoche wieder einen Covid-19-Todesfall.

Bei der Impfquote (zwei Impfungen) liegt Waidhofen im NÖ-Vergleich mit 65,70 Prozent weiter nur knapp vor dem Bezirk Scheibbs (64,24 Prozent) an vorletzter Stelle. Der Bezirk Amstetten hält bei einer Impfquote von 66,19 Prozent. Der NÖ-Wert liegt bei 72,48 Prozent.