Die Zahl der Corona-Infektionen in der Stadt Waidhofen ist in der Vorwoche weiter angestiegen. Nach 18 aktiven Fällen am Montag der Vorwoche hielt man diesen Montag bereits bei 35 Infektionen. 21 Neuinfektionen kamen hinzu, vier Personen wurden wieder gesund. 101 Personen wurden in Quarantäne geschickt. Insgesamt zählte man am Montag in der Statutarstadt seit Pandemie-Beginn 975 bestätigte Covid-Fälle. Leider kam auch ein weiterer Todesfall in Folge einer Covid-Infektion hinzu.

Einen massiven Anstieg bei den Infektionen verzeichnete man seit der Vorwoche in Kematen. Nachdem am Montag der Vorwoche noch acht Personen als Covid-positiv galten, waren es am Montag dieser Woche bereits 24. Dieser Anstieg hänge mit dem Schulanfang zusammen, berichtet Bürgermeisterin Juliana Günther. „Wir hatten zwar keinen Fall in unserer Volksschule, jedoch haben Schüler, die in anderen Gemeinden höhere Schulen besuchen, das Virus mit nach Hause genommen. Danach hat es sich in der Familie weiter ausgebreitet.“ In der Kematner Volksschule sei man jedenfalls in Sachen Lüftung auf dem neuesten technischen Stand, hält die Ortschefin fest.

Weitere Corona-Tote in Waid

Sieben aktive Fälle zählte man am Montag in Sonntagberg, vor einer Woche waren es noch acht. Keinen Corona-Fall verzeichnete man am Montag hingegen in Ybbsitz. Vor einer Woche galten noch drei Personen als Covid-positiv. Zwei der infizierten Personen wurden mittlerweile wieder gesund. Eine Person ist jedoch leider infolge ihrer Covid-Erkrankung verstorben.

Nicht mehr Corona-frei ist man in Opponitz. Hier zählte man am Montag wieder einen aktiven Corona-Fall. Eine Neuinfektion gab es seit der Vorwoche auch in Hollenstein. Zwei Personen galten am Montag als Covid-positiv. Zwei neue bestätigte Corona-Fälle gab es zu Wochenbeginn in St. Georgen/Reith. Die drei Personen, die in der Vorwoche infiziert waren, sind mittlerweile wieder gesund. Keine aktuellen Zahlen gab es bis Redaktionsschluss aus Allhartsberg. Vor einer Woche war man hier noch Corona-frei. Am Landesklinikum Waidhofen befanden sich am Sonntag vier Covid-Patienten in stationärer Behandlung, drei davon mussten intensivmedizinisch betreut werden.

Am Samstag, 25. September, macht der Corona-Impfbus in Kematen vor dem Zentrum kem.A[r]t Station. Bereits am Donnerstag, 23. September, stoppt er in Allhartsberg vor dem Feuerwehrhaus.

In der Marktgemeinde Ybbsitz hielt der Impfbus am Freitag der Vorwoche. 91 Personen nahmen das Impfangebot in Anspruch. Das Gratis-Covid-Antigen-Testangebot in der Mittelschule Ybbsitz bietet die Gemeinde am kommenden Freitag zum letzten Mal an.

Einen PCR-Testautomaten gibt es nun auch bei der OMV-Tankstelle in Waidhofen. Nach der Durchführung kann man den kostenlosen PCR-Gurgeltest wieder beim Automaten abgeben. Innerhalb von 24 Stunden erhält man dann das Ergebnis per SMS.

„Wir kommen mit einem umfangreichen Testangebot unserer Verpflichtung als Dienstleistungszentrum des Ybbstals nach“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Trotzdem appelliere ich an die Bürger, Gebrauch von der Impfung zu machen. Nur mit einer entsprechenden Durchimpfungsrate werden wir einschränkende Maßnahmen so gut wie möglich verhindern können.“